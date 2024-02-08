İYİ Parti Edirne: Sandıktan zaferle çıkacağız

Yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, partinin oyunda büyük bir yükseliş yaşandığını belirterek, 1 Nisan'da 81 il ve ilçede olduğu gibi Edirne'de de halkın hak ettiği hizmete kavuşacağını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, yerel seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Edirne'de İYİ Parti'nin oyunda büyük bir yükseliş yaşandığını belirten Başkan Engin, "1 Nisan günü 81 il ve ilçede olduğu gibi Edirne'de de halkımız hak ettiği hizmete bizlerle kavuşacak" dedi.

Genel seçimlerden bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar yerel seçimlerde de aynı hızla devam ettiğine dikkati çeken Başkan Engin, "Halkımızın bizlere teveccühü çok güzel. Anket sonuçları bizi bir hayli mutlu ediyor. İYİ Parti 81 il ve ilçede olduğu gibi Edirne'de de oyunu büyük ölçüde arttırmış durumda. Bizler de rehavete kapılmadan halkımıza Edirne için gerçekleştirilmek istediğimiz plan ve projelerimizi saha çalışmalarımızda anlatıyor, bir yandan da esnaf,hane, kurum ve kuruluş ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bizler inanıyoruz ki 1 Nisan günü 81 il ve ilçede olduğu gibi Edirne ve ilçelerinde de halkımız hak ettiği hizmete bizlerle kavuşacak. İYİ Parti Edirne'de birinci parti olarak sandıktan zaferle ayrılacak" diye konuştu.