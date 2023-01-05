İYİ Parti'den zincirli-kilitli Uludağ protestosu!

Bursa'da Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nca, Milli Park kapısı önünde yapılacak basın açıklamasına Bursa Valiliği izin verilmedi. Partililer, zincirli-kilitli basın açıklamasını jandarma noktası önünde yaptı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili, Milli Park kapısı önünde yapacağı basın açıklamasına, Bursa Valiliği’nce izin verilmedi.

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, basın açıklamasına izin vermeyen Bursa Valisi Yakup Canpolat’ın kararını kınadı.

Uludağ çatrağında tam teçhizatlı askeri robokoplarla önlem alan güvenlik güçleri partililerin geçişine izin verilmeyen zincirli-kilitli basın açıklaması jandarma noktası önünde yapıldı. İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, partilerin basın açıklamasının anayasal bir hak olduğunu belirterek, "Bilgi vermemize rağmen yasak getirilmesi kanunla verilmiş bir hakkın engellenmesi demektir. Milli Park kapısına geçit vermediniz. Canınız sağ olsun. Ancak bilinsin ki, bizler de Bursa’nın en önemli değeri Uludağ’ımız için kurulan rant zincirine geçit vermeyeceğiz. Kurduğunuz tuzakların kilitlerini bir bir söküp atacağız” diye konuştu.

Türkoğlu, Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Bursa'yı bitirdiler, sıra Uludağ'a geldi" yorumunu yaparak, "Yeşil Bursa’ydı adımız, betona boğdular, Gri Bursa oldu. Sonra her derde deva havasını yok ettiler. Oksijen deposu şehrin insanları zehir solumaya başladı, nefes almak neredeyse imkansız hale geldi. Ardından da şifa kaynağı suyunu bitirdiler. Gürül gürül akan çeşmeleriyle ünlü Bursa, şimdilerde kuruyan barajlarıyla anılmaya başlandı" değerlendirmesinde bulundu.

‘Alan Başkanlığı’ adı altında, yüzde 71’i orman örtüsüyle kaplı sadece Bursa’ya değil, Marmara Bölgesi’nin tamamına hayat veren, Türkiye'nin en görkemli yaşam iksirini, sayısız medeniyetin asırlar boyu yaşam kaynağı olan Uludağ'ın mahvedilmeye çalışıldığını öne süren İYİ Partili Türkoğlu, "Memleket memleket olalı böyle zulüm, böyle talan, böyle arsızlık görmedi!" dedi.

KAPADOKYA ÖRNEĞİ ORTADA!

Uludağ Alan Başkanlığı ile ilgili açıklamasında Kapadokya örneği de veren Başkan Türkoğlu, "13 bin 24 hektar büyüklüğündeki bu mucizevi güzelliklerimiz, bugün itibarı ile ne yazık ki, büyük bir tehdit altında. Ülkemizin parmakla gösterilen bir doğa cenneti olan Uludağ’ımız, ucu açık bir Alan Başkanlığı yapılanması ile tahrip edilme tehdidi altında bulunuyor.

Konu ile ilgili olarak hazırladıkları kanun teklifinde bile niyetleri sarih görünmüyor. Kamu yararına denetim görevi yaparak hizmet üreten meslek odalarından temsilcilerin bulundurulmaması gerçekten çok ama çok manidar. Yani bu komisyonun ya da kurulun oluşma biçiminin dahi, Uludağ’ı koruma amacı taşıdığını söylemek çok zor" diye konuştu.

Kapadokya’nın gözler önüne getirilmesini isteyen Türkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milli Park statüsünden çıkarılmak istenen Uludağ’ın da, işte aynen Kapadokya’da olduğu gibi delik deşik hale getirilerek tarumar edilmeyeceğinin garantisi var mı? Hayır yok.

Biz bu filmi çok görmedik mi? Sıcaksu(Tabakhaneler) bölgesine TERMALKÖY yapılacaktı, ne oldu? TOKI marifetiyle koskoca bir BETONKÖY kurmanın telaşında değiller mi?

Doğanbey projesi başlangıçta böyle miydi? Şimdi üniversitelerde çarpık kentleşmeye örnek gösteriliyor. Samanlı’da güzelim ovanın, lojistik merkez adı altında yapılaşmaya açılmadı mı? Yunuseli’de, Osmangazi belediye başkanının dünürü vasıtasıyla buram buram akraba kayırmacılığı kokan DOWNTOWN ucubesi karşımızda durmuyor mu? Hangi birini sayalım?"

İMARA AÇMA HESAPLARI VAR!

Alan Başkanlığı projesinin bu şekilde hayata geçmesi demenin sayısı muğlak yeni yapılanmalar, zincir oteller demek olduğunu iddia eden İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Yeni yapılanmalar demek, yeni yerleşim yerleri, yeni meskun mahaller demektir. Aynı zamanda yeni yollar, alt yapı tesisleri, otoparklar v.s. demektir. Hepsinden önemlisi; Bütün bunlar, bölgede yeni bir nüfus yoğunluğu demektir. Daha da Türkçesi; Kamu adına denetim görevi gören akademik odaların açıkça dışlandığı bir Alan Başkanlığı demek; Uludağ’ın Bursa’dan değil, Ankara’dan yönetilmesi, yani davulun bizde, tokmağın başkasında olması demektir! İşte bütün bu nedenlerle; Uludağ’da, bu koşullarda bir Alan Başkanlığı kurulmasına şiddetle karşıyız. Karar vericileri uyarıyoruz. Bölgede yaşayan milyonlarca insanın hayat hakkına tecavüz etme gafletine düşmeyin. Sakın ola ki, bu vebale girmeyin!" çağrısında bulundu.

"BİZLERDE DOYMAK BİLMEZLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Kendilerini Uludağ Milli Park Kapısı’na sembolik olarak zincirleyip kilitleyeceklerini söyleyen Başkan Türkoğlu, "Buna Valilik izin vermeyip, Jandarma’ya talimat vererek önlem aldırdı ve basın açıklamamıza geçit vermedi. Bilinsin ki bizler de arsız zihinlerini, rant ve talan hırsıyla zincirleyip kilitleyen doymak bilmezlere geçit vermeyeceğiz. Doğamızı, yeşilimizi, havamızı, suyumuzu, ovamızı, dağımızı yok etmeye yol açmak isteyenlere de asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.