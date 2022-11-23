İYİ Parti'den seçildiler AK Parti'ye katıldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a parti rozetini taktı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı gündeme ilişkin değerlendirmesi sonrasında "bir sürprizimiz var" diyerek sözü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye bıraktı.

Özhaseki "AK Parti dönemi hizmet dönemi. AK Parti, eser bırakmak, belediyecilik demek. Sayın Cumhurbaşkanım, sizler tüm Türkiye'yi eserlerle donatırken, Nazilli'de doğan, büyüyen ve belediye başkanı seçilen bir kardeşimiz de Nazilli'ye eserler kazandırmak istiyor. Bu vesileyle bugün aramızdalar. Seçimlerde İYİ Parti'den seçildiler ama şimdi büyük AK Parti ailesine katılıyorlar" açıklamasında bulundu.

AK Parti'ye katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Dünya ve ülkemiz ciddi bir sıkıntıdan ve zorlu dönemden geçiyor. Bu zorlu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı millî birlik ve beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hüsnükabullerinden dolayı bu büyük aileye minnettarım. Millete ve memlekete hizmet etmek için her zaman emrinizdeyim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Özcan'ın yanı sıra İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Nazilli Belediye Meclisi Üyesi Ali Gölgesiz ile CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ertekin'e de rozetlerini taktı.