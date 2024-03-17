İYİ Parti'den Bursa'da sprey boyalı protesto

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, Milletvekili Hasan Toktaş, teşkilat üyeleri ile birlikte, YSK’nın yasakladığı AK Partili Başkan Alinur Aktaş’ın Büyükşehir amblemli afişleri önünde protesto eylemi yaptılar.BURSA (İGFA) - Osmangazi İlçe Seçim Kurulunun kaldırılmasına karar verdiği, ancak o günden bu yana toplatılmayan billboard afişlerini siyah sprey boyayla kapatan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Büyükşehir Adayı Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Milletvekili Hasan Toktaş ile birlikte protesto eylemi yaptı.

"Bunun adı kanun, kural takmamak, yasa falan tanımamak, suç işlemeye de devam etmektir” diyen partililer, hukuksal zeminde hak aramaya ve hesap sormaya devam edeceklerini berlirtti.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunacaklarını vurgulayan partililer, "Bilindiği gibi Osmangazi İlçe Seçim Kurulu, hem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın, hem de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın; belediyenin amblemi ve başkanlık sıfatları ile propaganda yapamayacaklarına karar vermiş, yasaya aykırı içerikli tüm afiş ve tanıtım ilanlarının toplatılmasına hükmetmişti. Nitekim yaptığımız itiraz haklı bulunmuş, Osmangazi İlçe Seçim Kurulu bilboardlarda, raketlerde, duraklarda, velhasıl asılı olan her yerde bulunan bu afişlerin toplatılmasına karar vermişti. Gereğinin yapılması için de Osmangazi Kaymakamlığına karar sureti göndererek bilgi vermişlerdi. O günden bugüne bekledik.

Gördük ki, söz konusu iktidar partisi olunca devlet yetkilileri kılını dahi kıpırdatmıyor. Valilik sus pus, Kaymakamlıktan adeta çıt çıkmıyor. Bu durumda iş başa düştü" diyerek ellerine aldıkları sprey boyalarla ile Büyükşehir logolu afişleri kapattılar.