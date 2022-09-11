İYİ Parti'den Bursa'da 'Puşide-i Siyah'lı 100. yıl kutlaması

İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını, şehrin işgal edildiği gün Meclis kürsüsüne siyah örtünün serildiği anı yaşatarak kutladı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Heykel'deki Atatürk Aınıtı önünde gerçekleşen programda yaptığı konuşmasının sonunda kürsüdeki ‘puşide-i siyah’ adlı örtüyü kaldırıp yere atarak, “100 yıl sonra bile işgalci Yunan ağzıyla konuşan kendini bilmezleri şiddetle kınıyorum” dedi.

Başkan Türkoğlu, 11 Eylül 1922 tarihin ülke tarihinde yalnızca Bursa'nın kurtuluşu değil, aynı zamanda Türk Milleti’nin kadınıyla, kızıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kısacası eli silah tutan tüm vatanseverleriyle, kanıyla/canıyla topyekün verdiği Kurtuluş Savaşı'nı, ebed müddet kazandığı tarih olduğunun altını çizdi.

"O günlerdeki vatan millet duygusunu, memleket tutkusunu, vatanın her karış toprağına olan sevdayı ve Bursa’ya olan özel sevgiyi bir kez daha hissetmek amacıyla, bu kürsüye serdiğimiz Puşide-i Siyah’ı, bu kara örtüyü, kaldırıp hep birlikte bir kez daha yere atıyoruz" diyen Türkoğlu, "Kahrolsun emperyalizm. Kahrolsun istibdat. Yaşasın hürriyet. Yaşasın Demokrasi.Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

Bu arada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Ahmet Erozan ise, göğsündeki İstiklal madalyasının önemine işaret etti.

Milletvekili Erozan, ‘Kuvvay-ı Milliye’ neferi dedemden babama, babamdan da bana, bir devlet görevlisi olarak onurla taşımak kısmet olan bu madalyanın anlamı Türk ulusunun kanıyla, canıyla kurtardığı kutsal vatanımız, şanlı Türkiye Cumhuriyeti’dir” diye konuştu.