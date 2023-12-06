İYİ Parti'den bir istifa daha

İYİ Parti 28. Dönem İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinin kuruluş amaç ve ilkelerinden bir süredir uzaklaştığını belirterek istifa ettiğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - İYİ Parti kurucular kurulu üyelerinden olan 28. Dönem Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Milletvekili Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/asyanikomeroglu/status/1732393361674227886