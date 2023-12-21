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İYİ Parti'de Milletvekili Arslan'dan 'Yavaş' istifa!

SİYASET 21.12.2023, 12:22
İYİ Parti'de Milletvekili Arslan'dan 'Yavaş' istifa!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti. Arslan, istifasında Meral Akşener'in Mansur Yavaş hakkındaki söylemlerine göndermede bulunarak, "Yavaş'ı çocukluğumdan beri tanırım. Bırakının korkak olmayı, çatal yüreklidir" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partiden bir istifa haberi de Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan geldi.

Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında İYİ Parti'nin Türk siyasetinde ortaya çıkan derin boşluğu doldurmak, seçmenin iradesinin en doğru şekilde parlamentoya yansımasını sağlamak amacıyla kurulduğuna dikkati çekerek, "İYİ Parti; tabanından en üst kademesine kadar vatansever, samimi, dürüst, çalışkan ve sorumluluk sahibi insanların partisidir. Benim de İYİ Parti’de bulunma nedenim budur" dedi.

14 Mayıs 2023 seçimi sürecinde yapılan ön seçim; gençlerin siyaset yapmasına, partimizin demokratik usullerle aday göstermesine öncülük yaptığını ifade eden Arslan, "Bizleri daha gayretli çalışmamız hususunda motive ederek halkımızla kaynaşmamızı sağladı. 14 Mayıs seçimi sonuçları üzerinden başlayan siyasi ittifak tartışmaları, yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde partilerin tutumları ve gösterecekleri adaylar üzerinden devam etmektedir. Seçimlerde iktidar medyasının kara propagandası adaylarımızı, yöneticilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir. Seçim sürecinde yaşanan olumsuzlukları değerlendirmeye alan İYİ Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girme yönünde bir irade beyan etmiştir.
Partimiz iradesini beyan etmesine rağmen ben mevcut siyasi ve sosyal gerçeklikten hareketle sürecin başından itibaren Ankara özelinde partimizin tabanının iradesini, beklentilerini karşılayacak sağduyulu bir kararın alınması için çaba sarf ettim. Partimizin yetkili organları ve Genel Başkanım Sayın Akşener’in bilgisi dâhilinde partimizin kazanımlarını koruyacak şekilde Ankara’da iş birliğinin devam ettirilmesi gerektiğini, Ankara’nın diğer illerden farklı olduğunu anlatarak alınacak kararın Ankara için olumlu sonuçlanması için samimi bir şekilde çaba gösterdim" dedi.

Arslan paylaşımında, 6 Aralık 2023 tarihinde yapılan TBMM Grup Toplantısı sonrasında Genel Başkanım Sayın Meral Akşener ile yaptığı görüşmeyi de anımsatarak, "Görüşmede Sayın Akşener’in, “CHP’den somut bir teklifle gelinmediğini ve Mansur Bey’e karşı menfi bir tutum içinde olmadığını…” söylemesi üzerine, kendilerine “Konunun taraflarıyla bu diyaloğu paylaşabilir miyim?” diye sordum. Onay vermeleri üzerine yaptığımız konuşmayı ilgili taraflarla paylaştım ve atmaları gereken adımlar hususunda oluşan görüşlerimi ifade ettim.
Sayın Genel Başkanımızın Uşak’ta yaptığı toplantıda kullandığı ifadeler sonrasında Ankara ile ilgili de seçim iş birliği zeminin ortadan kalktığı kanaatine vardım. Benim özel gayretlerimin “partime zarar vermek, kumpas kurmak, operasyon çekmek” şeklinde itham edilmesi üzüntü vericidir. Ayrıca partimize hizmet etmek için yaptığım samimi gayretler, bizlere güvenerek oy veren kardeşlerimin yanı sıra teşkilat yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Sayın Genel Başkanımız tarafından da bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ArslanYuksel06/status/1737746658857742553

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