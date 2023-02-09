İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı 'iş' gerekçesiyle görevinden istifa etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz ay yapılan genel kurulda İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı seçilen Güven Altay ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.KOCAELİ (İGFA) - Daha önce ataması yapılan geçtiğimiz ay yapılan kongrede de ilçe başkanı seçilen Güven Altay işlerinin yoğunluğu dolayısı ile görevinden istifa ettiğini açıkladı

Uluslararası bir inşaat şirketinin yöneticiliğini yapan Güven Altay yaptığı açıklamada “Yoğun bir iş temposuna girmiş durumdayız, bu sebeple iş ve siyaset arasında bir tercih yapmak durumunda kaldım. Bugün itibariyle Darıca İlçe Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Görevinden istifa eden Güven Altay, sonuna kadar partinin emrinde olduğunu belirterek, "İl başkanımızın görevlendireceği arkadaşımızın da bu görevi sonuna kadar yapacağına inanıyorum. Bu süreçte İYİ Parti'nin bir ferdi olarak şahsıma düşen hangi görev varsa yerine getireceğim. Benimle yola çıkan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.