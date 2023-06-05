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İYİ Parti Bursa: TÜİK'in verileri gerçeği yansıtmıyor

SİYASET 05.06.2023, 14:22
İYİ Parti Bursa: TÜİK'in verileri gerçeği yansıtmıyor

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, asıl amacın Temmuz’da yapılacak maaş zamlarını aşağıya çekmek olduğunu vurguladı. Hasanoğlu, “Kemer sıkma politikası yine dar gelirli vatandaşımızın sırtına yüklenecektir” dedi.BURSA (İGFA) - Seçim sonrasında ekonomide, “rasyonel politikalara dönüş” adı altında, geçmişte yapılan bariz yanlışlardan dönülmeye çalışıldığını, bunun da faturasının geçim sıkıntısı yaşayan halka çıkacağının anlaşıldığını belirten İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, görevlerinin her zaman olduğu gibi gerçekleri dile getirmek olacağını söyledi.

TÜİK'in bugün açıkladığı Mayıs ayı enflasyon verilerine göndermede bulunan Başkan Dr. Hasanoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyonu açıklamasında, her zaman olduğu gibi yine Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)’ın verileriyle büyük bir çelişki içine girdiğini kaydederek, "TÜİK, mayıs ayında tüketici fiyat endeksini bir önceki aya göre yüzde 0.04, yıllık bazda da yüzde 39.56 olarak açıklarken, ENAG'ın, doğalgaz fiyatının değişmediği varsayımıyla açıkladığı verilerine göre ise mayıs ayında enflasyon yüzde 7.35, yıllık bazda da yüzde 109.01 oranında artış gerçekleşti. Bu verilerin de öncekiler gibi gerçekçi olmadığı yine gün gibi ortaya çıktı" dedi.

TÜİK’in; oranları hesaplarken, doğalgaz fiyatları için 'sıfır fiyat' yöntemini uygulamasının tam anlamıyla bir kandırmaca olduğunu ifade eden Dr. Hasanoğlu, "Çünkü doğalgazın hanelere ücretsiz sunulması; vatandaşın üzerinde sürekli olarak artan enflasyon yükünü azaltma amacını taşıdığı açıklanmıştı.  Kimse kimseyi kandırmasın, başta et ve süt ürünleri ile ekmek olmak üzere temel gıda maddelerinde yükseliş sürmektedir. Sadece patatesin bile Mayıs’ta zam şampiyonu olduğunu söylememiz, TÜİK’in hesaplarının başka bir şeyi amaçladığını ortaya koyuyor. Anlaşılan o ki; Yeni dönemde ‘rasyonel politikalara dönüş’ zorunluluğu adı altında, kemer sıkma önlemleri alınacak, olan yine dar gelirli vatandaşlarımıza olacaktır. Bize düşen ise muhalefet sorumluluğumuz gereğince, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da milletimize her zaman gerçekleri dile getirmektir" diye konuştu.

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