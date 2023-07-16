Son Dakika

İYİ Parti Bursa: Şok edici zamlar ekonominin iflasıdır!

SİYASET 16.07.2023, 14:21
İYİ Parti Bursa: Şok edici zamlar ekonominin iflasıdır!

İYİ Parti İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, son yapılan ÖTV zamlarının ‘şok edici’ etkisinin akaryakıt başta olmak üzere pek çok sektörde ortaya çıkmaya başladığına değinerek, “Bu kararlar, AKP iktidarının ülke ekonomisini iflas ettirdiğinin ilanıdır” dedi.BURSA (İGFA) - 14 Mayıs seçimlerinden bu yana geçen iki ay gibi çok kısa sayılabilecek süre içinde; benzine yüzde 70 zam geldiğine, Doların da yüzde 35 arttığına değinen Dr. Mehmet Hasanoğlu, “Genel seçimlerde göz boyadığını ısrarla söylediğimiz, sorunları ötelediğini ve vatandaşı kandırdığını üzerine basa basa vurgulayarak milletimizi uyarmaya çalıştığımız AK Parti iktidarı gerçek yüzünü göstermeye başladı.

"Çok değil daha iki ay önce 19.58 TL olan Dolar, bugün 26.12’ye dayandı ve tam yüzde 35’lik artışla, nerede duracağı bilinmez bir zirveye doğru koşuyor. Bundan sonra daha neler olabileceğini artık bir düşünün" Başkan Hasanoğlu, "İşte ÖTV’deki artış şimdilik sadece akaryakıttaki ‘şok edici’ zamla kendini gösterdi. 14 Mayıs'ta Sandığa gittiğimizde benzin 21.14 TL idi. Bugün tam tamına 35.90 TL oldu. İki aylık artışın oranı yüzde 70 ve bu rakam herhalde bir dünya rekorudur. Oysa aynı o sandık gününde, en düşük emekli maaşı 7500 TL idi. Bugüne baktığımızda sahipsiz bırakıldığını gördüğümüz emeklinin maaşı, yüzde 25’lik zama rağmen halen daha 7.500 TL. Nasıl? Şaka gibi değil mi!.. Emekliye verilen %25 zammı tek kalemde geri almak bu olsa gerek. Yapılan ÖTV düzenlemesi ile benzine sadece bir gecede net %22.5 zam geldi. Diyecekler ki emeklilerin kaçının arabası var? Bende diyeceğim ki, otomobili olmayan marketten, marketten, manavdan, pazardan alışveriş yapmıyor mu? Şimdi satın aldığı tüm bu ürünlerin nakliyesinde benzin değil de su mu kullanılacak? diye konuştu.

"Akaryakıta zam geldiğinde iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artmıyor mu"diyen Hasanoğlu, isyan dolu açıklamasında, "Seçim döneminde birileri meydanlarda ne demişti, hatırlıyor musunuz? ‘Size bir sır vereyim mi? Ama aramızda kalsın. Temmuz'da ülkemizin ekonomisi öyle bir uçacak, öyle bir şaha kalkacak ki, Almanya'sı da, Fransa'sı da, Amerika'sı da hepsi kıskanacak’ demişti değil mi? Yoksa o arabalar, o dönemde verilen bu gaz ile mi çalışacak!.. Kimse kusura bakmasın o süreçte biz çok uyardık ama siz böyle karar verdiniz! Zam rekortmeni AKP iktidarı da ne yaptı? Ağır faturayı yine millete çıkararak ödülü  vatandaşa işte böyle verdi!." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25