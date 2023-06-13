İYİ Parti Bursa: Sığınmacılar beka sorunudur

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, sokak röportajında, “Ben ayda 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum. Asgari ücretli ölsün!” diyen Suriyeli sığınmacının, aslında acı gerçekleri Türk halkının yüzüne haykırdığını ve bu ülkenin beka sorununa dikkat çektiğini vurguladı.BURSA (İGFA) - Kamuoyunda haklı olarak infial oluşturan cüretkar açıklamanın, sığınmacıların özellikle seçim sonuçlarından büyük cesaret bulduklarını ve fütursuzca davranmaya başladıklarını belirten İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, “Tanık olmaktan ötürü Türk insanını kahreden bu cüretkarlık ve densizliğin geldiği boyut, önümüzdeki süreçte çok tehlikeli bir toplumsal çalkantılar yaşayacağımızın göstergesidir” dedi.

Başkan Hasanoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal medyaya düşen, Suriyeli sığınmacının geldiğimiz noktayı gözler önüne tüm çıplaklığı ile seren açıklamaları, milletimizin de yüreğine adeta adeta bir kor ateşi gibi düştü. ‘Ben ayda 25 bin TL kazanıyorum ve vergi ödemiyorum. Asgari ücretli ölsün!’ diyerek söze başlayan ve ülkemizde düşük ücretle çalışmak zorunda kalan vatandaşlarımızı hakir gören, küstah bir tavırla milletimizi aşağılamaya kalkışan Suriyeli sığınmacı, aslında ülkesinin geleceğiyle ilgili kaygılanan duyarlı halkımızı asla şaşırtmadı, sadece haklı olarak toplumun pek çok kesiminde büyük infial yarattı. Hele bir de ‘Türkiye’ye artık şeriat gelmelidir!’ şeklinde bir cümlesi var ki, bunların asıl niyetlerini şimdiden dışa vuran tam bir ibretlik faciadır" dedi.

Hasanoğlu, "Sokak röportajını izleyip de bu açıklamalara tanık olmaktan ötürü Türk insanını kahreden bu cüretkarlık ve densizliğin geldiği boyut, önümüzdeki süreçte çok tehlikeli bir toplumsal çalkantılar süreci yaşayacağımızın göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.