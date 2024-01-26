İYİ Parti Bursa seçim çalışmalarına başladı

İYİ Parti yerel seçimlerle ilgili startını Osmangazi’den verdi. Ulu Cami önünde hayır lokmasıyla başlayan etkinlik, esnaf ziyaretiyle devam etti.BURSA (İGFA) - Seçim çalışmalarının önümüzdeki günlerde farkındalık yaratacak faaliyetlerle süreceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Orkun Özeller, “Bursa’da herkes, İYİ Parti’nin sürprizlerine hazır olsun” dedi.

Etkinlikte Bursa’yı, İYİ Belediyecilik ile buluşturmaya kararlı olduklarını belirten Türkoğlu ve Özeller, şunları söyledi:

“Bugün hayırlı bir günde, hayırlı bir dava için yola çıkmış bulunuyoruz.

31 Mart yerel seçimleri ile ilgili süreç hızlı ve hareketli biçimde ilerliyor.

İYİ Parti olarak, bizler de bugün mübarek cuma namazı sonrası, Bursa’nın en önemli simgelerinden Ulu Camimizin önünde lokma hayrı ile ‘Yaşanabilir bir Bursa’ için kollarımızı sıvamış bulunuyoruz.

Ülkemizde özlemle beklenen İYİ Belediyecilik hizmeti örneğini Bursa’mızda yaşatmak ve bu anlayışımızı Bursa’da hemşerilerimizle buluşturmak konusunda kararlıyız.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ben ve ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte;

yalandan, dolandan, ranttan, plansızlıktan, adam kayırmacılığından, partizanlıktan ari olarak, doğrudan vatandaşa hizmet odaklı bir belediyecilik hizmeti vaadiyle siz değerli Bursalı hemşerilerimizin karşısındayız.

Buradan huzurunuzda söz veriyoruz ki; kadim şehrimizin bugüne kadar yaşadığı yanlışlıklar, talihsizlikler, bilinçli ya da bilinçsiz kötü yatırımlar sonucu oluşan, yanlış kentleşme tablosunu ortadan kaldırmaya yönelik imar ve ihya çalışmalarını hayata geçirmeye kararlıyız. Yeşil Bursa’yı, ‘Gri Bursa’ kimliğinden hızla arındıracak, yeniden herkesin hayallerini süsleyen, bütün Türkiye’nin ‘Yeşil Bursa kimliğiyle tanıdığı o pırıl pırıl, o tertemiz, o muhteşem şehrimize yeniden kavuşabilmek için bütün hazırlıklarımızı yaptık.

Bursaların da bu özlem içerisinde olduklarını bilincindeyiz.

Bugünden itibaren farkındalık yaratacak çalışmalarımızla sizlerle birlikte yan yana olacak, omuz omuza yürüyeceğiz.

Şehrimizi plansızlıktan kurtaracak, 2050 yılını hedefleyen ve bilimsel çalışmaları esas alan modern kentleşme esaslarına göre yönetmenin sözünü veriyoruz.

Nefes alınabilen, ulaşılabilen, sokaklarında, caddelerinde sorunsuz huzurla yürünebilen, vatandaşımızın günlük yaşamını kolaylaştırıcı tüm hizmet önceliklerinin hayata geçirildiği, ‘Yaşanabilir bir Bursa’yı vadettiğimizin özellikle bilinmesini istiyoruz.

Bursa, iyi ve güzel insanları şehridir ve İYİ yönetilmeye layıktır.

Bildiğiniz gibi İYİ Parti olarak, sizlere bundan beş yıl önce Bursa’daki ‘tek kale maçı’ bitireceğimizin sözünü vermiştik.

Bu sözümüzü tuttuğumuzu sadece Bursa değil, bütün Türkiye yaşayarak gördü ve tanık oldu.

Şimdi de diyoruz ki;

31 Mart‘ta bu maçı Bursalı hemşehrilerimizin, layık oldukları hizmeti alacaklari şekilde tam anlamıyla zaferle bitireceğiz.

Şimdi Değişim Zamanı ve şimdi Bursalıları İYİ Belediyecilikle buluşturacak bu büyük mücadeleyi galibiyetle tamamlamak zamanı.

Şehrinizin kaderini değiştirecek teveccühünüze ve tabi ki bunun için gerekli olan kıymetli

oylarınıza talibiz.

Allah çıktığımız bu yolda, Bursa’mızın selamete ulaşmasını nasip etsin, hepimizin de yardımcısı olsun."