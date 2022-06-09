İYİ Parti Bursa rüzgarı Başkent'te

İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Selçuk Türkoğlu başkanlığında yaptıkları çıkarmayla Ankara’da adeta bir Bursa rüzgarı estirdi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Yönetiminin İl Başkanı Selçuk Türkoğlu liderliğindeki Ankara çıkarması, TBMM Grup Toplantısı ile start aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşması sırasında ise Meclis’te tam anlamıyla bir Bursa rüzgarı esti.

İl Başkan Yardımcısı İbrahim Erdoğan, Akşener’in grup konuşması sırasında uzun uzun Bursa’dan bahsetmesi üzerine ayağa kalkıp söz aldı. Erdoğan, “Sayın Genel Başkanım, Bursa’dan bahsettiniz, ağzınıza sağlık. Ama inanın ki Bursa da, Bursalılar da bugünlerde sürekli sizden bahsediyor” deyince, tıklım tıklım dolu olan İYİ Parti Grup Salonu alkış ve tezahüratlarla adeta yıkıldı. “Bursa Teşkilatı bugün burada ve Bursa sizinle gurur duyuyor” diyerek sesini Genel Başkan Meral Akşener ve tüm salona duyuran İbrahim Erdoğan’ın ardından, bu kez dinleyicilerin tamamı, “Bursa seninle gurur duyuyor” sloganıyla yeri göğü inlettiler.

O anlarda kürsüde çok mutlu olduğu her halinden belli olan ve Erdoğan’a gülümseyerek yanıt veren Akşener, “Çok teşekkür ediyorum, çok sağolun. Evet Bursa Teşkilatı olarak bugün buradasınız biliyorum. Hatta tam 50 kişi geldiniz. Allah razı olsun” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve Yönetimi’nin Ankara temasları daha sonra Genel Merkez’deki geniş çaplı istişarelerle geçti.

Grup toplantısının ardından Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu’nun konuğu olan Bursa İl Yönetimi daha sonra Genel Merkezi ziyaret ederek neredeyse partinin tüm üst düzey kurmaylarıyla görüşmeler yaptılar.

Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın, STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak, Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz, Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Genel İdare Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü Süleyman Sırrı Özdolap'ı makamlarında ziyaret eden Başkan Selçuk Türkoğlu ve Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri, ülkenin sıcak gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulundular.

TÜRKOĞLU: MOTİVE OLDUK…

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu Ankara ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Genel Başkan’ım Meclis Grup konuşması sırasında Bursa’nın gündem olmasından gurur duyduklarını, bunun yanı sıra karşılıklı istişarelerin de çok verimli geçtiğine değindi.

Akşener'in "Milletimizin teveccühünü kazanmaya aynen devam’ sözlerinin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Türkoğlu, "TBMM Grup Başkanımız Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ve Uluslararası İlişkiler Başkanımız Ahmet Erozan ile GİK Üyelerimiz Hasan Toktaş, Müberra Çakır ve Sermin Özensoy’un da eşlik ettiği ziyarette, İl Teşkilatımızın vatandaşlarla bütünleşen projelerini takdirle izlediğine vurgu yapan Genel Başkanımız, ‘Diğer illerimizin de yararlandığı bu projeler, gücümüze güç katıyor’ şeklinde konuşması bizim için daha da teşvik edici oldu. İl Teşkilatı olarak motivasyonumuz çok daha katlandı. Kendisine nazik kabulü ve samimi konukseverliği için bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.