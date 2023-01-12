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İYİ Parti Bursa İl Başkanı: Aday değilim

SİYASET 12.01.2023, 14:48
İYİ Parti Bursa İl Başkanı: Aday değilim

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, 29 Ocak’ta yapılacak il kongresinde il başkanlığına aday olmayacağını açıklarken, “Partim ve Genel Başkanım Sn. Meral Akşener’in uygun göreceği her göreve hazırım” mesajı verdi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, 29 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan partisinin 3. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıkladı.

16 Ağustos 2020 tarihinde devraldığı İl Başkanlığı görevi süresince Bursa'da nerede sorun yaşanıyorsa orada olmaya çalıştıklarını belirtirken, "Her daim sahada, alanda, sokakta bulunmaya gayret ettik" dedi.

"Bursa’nın kanayan yarası neresiyse o yaraya merhem olmaya çaba gösterdik" diyen Başkan Türkoğlu, "İYİ Parti’de en başarılı faaliyetlere imza atan illerin başında Bursa İl Teşkilatlarımız geliyorsa, bunda yönetim kurulunu oluşturan her bir arkadaşımızın ve bu çalışmalarımızda yanımızda olan her bir dava arkadaşımızın büyük payı var. Hepsinin emeklerine yüreklerine sağlık" dedi.

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri eylemli basın açıklamalarını anımsatan Türkoğlu, "Ülkemize ve kentimize karşı duyduğumuz sorumluluk anlayışıyla çıktığımız bu yolda Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan su faturalarının yüksekliğini protesto etmek için su saatlerini BUSKİ’nin önüne bıraktık. Gün oldu, aynı şekilde elektrik faturalarındaki fahiş zamma tepkimizi dile getirmek için akşam karanlığında gaz lambalarıyla UEDAŞ’a yürüdük. Yeri geldi, Bursa’nın kirlilikte şampiyon yapılan havasına dikkat çekmek için gaz maskeleriyle eylem yaptık.  Yeri geldi, göreve gelirken söz verdiği 30 vaatten sadece bir elin parmakları kadarını gerçekleştirebilen Bursa  Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a bol sıfırlı, kapkara karneler verdik. Gün oldu, mutfakta yangın var diyerek şehir merkezinde tencerelerde ateş kaynattık. Gün oldu, tahta bacaklı protesto yaparak Cambaza Bakma Zamlara Bak diye haykırdık. Yeri geldi, DownTown’daki nepotizmli soygunu kamuoyuna anlattık. Yeri geldi, Termalköy yapacağız diyerek Betonköy projesi geliştirdikleri Tabakhaneler bölgesindeki rant girişimini, hamam taslı eylemle Bursalı hemşerilerimize anlattık. Gün oldu, tarım arazilerinin lojistik merkez adı altında yapılaşmaya açılmasına karşı çıktık. Gün oldu aynı şekilde mera vasfı bulunan arazilerimize cezaevi projesi yapılmak istenmesini şiddetle eleştirdik. Gün oldu, zemin yenileme adı altında tarihi dokusu bozulmak üzere olan Koza Han’a siper olarak, Bursa adına bir restore faciasının önüne geçtik. Ve gün oldu, daha geçen hafta Uludağ’ımızı Alan Başkanlığı kılıfı altında talana açmak isteyen rantçı zihniyeti, Valilik engeline rağmen milletimize zincirli-kilitli eylemle en çarpıcı biçimde şikayet ettik. Belli başlı örneklerini hatırlattığımız aktif siyaset anlayışımız sayesinde bunların pek çoğundan da olumlu sonuçlar aldık. Bursa açısından hayati önem taşıyan yanlışlardan dönülmesini sağladık" diye konuştu.

Göreve geldiklerinde 13 bin olan üye sayısını 26 binin üzerine çıkartmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Selçuk Türkoğlu, bir gecede bir ilçede, 17 gecede 712 köy projesiyle Türkiye'ye örnek olarak Bursa'nın tüm  mahalle ve köylerinde ayak basmadık sokak bırakmadıklarını kaydetti.

29 OCAK'TA MERAL AKŞENER BURSA'DA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılımıyla 3. Olağan Genel Kurulu'nun şimdiden hayırlı olmasını dileyen Türkoğlu, 29 Ocak’taki kongremizde aday olmayacağını açıkladı.  "Önümüzdeki süreçte partim ve Genel Başkanım Sayın Meral Akşener’in nerede ve ne şekilde takdir edeceği her göreve hazır olduğumu ifade ediyorum" diyen Türkoğlu, "Tabi ki kongre gününe kadar, ekibimle birlikte görevimin başında olacağım. Sonraki süreçte ise hangi görevde olursam olayım kendimi, Büyük Türk Milleti’ne hizmet etmekle yükümlü bir nefer olarak gördüğümü vurgulamak isterim. Bursa’ya yakışır bir kongre gerçekleştireceğimizden ve başarı çıtasını çok daha yükseğe çıkaracak bir yönetimin yeni bir sayfa açarak daha başarılı çalışmalar yapacağından hiç şüphem yok" diye konuştu.

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