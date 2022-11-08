İYİ Parti Bursa'dan TÜİK'e 'pinokyo' maketli protesto!

İYİ Parti Bursa Başkanlığı'ndan yine sıra dışı bir protesto örneği geldi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeğin yarısına bile tekabül etmediğini savunan partililer, “TÜİK yalancılıkla pinokyoyu da geçti” yorumunda bulundular.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, yalan söyledikçe burnu uzayan ünlü masal kahramanı pinokyo maketini, partililerle birlikte TÜİK’in kapısına bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı yıllık Ekim ayı enflasyon rakamlarının; vatandaşın çarşıda, pazarda, manavda, markette karşılaştığı gerçek rakamların yarısına bile tekabül etmediğini vurgulayan Başkan Türkoğlu, bu ülkede her ayın 3’ünde, bir kamu kurumu olan ve milletimizi ciddi verilerle bilgilendirmek gibi resmî bir görevi bulunan TÜİK’in eliyle adeta bir komedi filmi vizyona sokuluyor. Allah da kul da biliyor ki; Bu filmin vizyona sokulduğu gün açıklanan enflasyon rakamları, gerçeğin yarısına bile tekabül etmiyor ve bu TÜİK, yalancılıkta ünlü masal kahramanı Pinokyo’yu da gerilerde bırakıyor. İşte o nedenle biz İYİ Parti Bursa Teşkilatları olarak; Yalan söyledikçe burnu uzayan o palavracı Pinokyo maketini, hep birlikte TÜİK’in kapısına bırakmak amacıyla buradayız" dedi.

Şamar oğlanına dönen TÜİK’in üst düzey yönetiminin öylesine acınacak durumda olduğunu öne süren Başkan Türkoğlu, söz konusu kurumun bu açıklamaları ve davranışlarıyla birlikte masallardakinden çok daha komik durumlara düştüklerinin farkında bile olmadıklarını söyledi.

"TÜİK, estirdiği yalan rüzgarıyla Pinokyo’yu bile güldürmeye devam etsin, biz milletimize en temel ürünlerdeki gerçek rakamları buradan bir kez daha haykıralım" diyen Türkoğlu, TÜFE’de aylık olarak en yüksek artış, yüzde 26.23 ile sofralarımızın vaz geçilmezi sebzede görüldüğünü ifade ederek, "Domates, Biber, Patlıcan, Soğan, Patates, Marul, Maydanoz, Tere otu bunların hepsi lüks oldu lüks! Makarnada bile fiyatlar geçen ay tam 12.72 yükseldi. Yumurtada yüzde 9.62; şebeke suyunda da yüzde 7.17 oldu. Kırtasiye ve çizim malzemeleri de yüzde 11.79 yükseldi. Çamaşır makinesi fiyatları bile yüzde 9,11 arttı. Ne diyor TÜİK? ‘Fiyatlar Ekim’de aylık yüzde 3,54 arttı.’ Yüzde 3,54 nireeee, yüzde 26.23 niree diye sormayın!" diye konuştu.

Türkoğlu, vatandaşın TÜİK'i milletin parasıyla milleti kandırıp aldatan, zavallı bir algı kurumu olarak tanıyıp belleyeceğini iddia etti.