İYİ Parti Bursa adayları açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Büyükşehir ile birlikte 12 ilçe için belediye başkan adaylarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Meral Akşener, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nu gösterdi.

https://www.youtube.com/live/_V58nldxJLU?si=QXfn9sReRKR7ckWC

Osmangazi Belediye Başkan adaylığına ise emekli Özel Kuvvet Albayı Orkun Özeller gösterildi.

Bursa'nın ilçelerinde İYİ Parti'den aday gösterilen isimler şu şekilde:

* Büyükorhan: Sevim Alkış

* Gemlik: Ertuğrul Yavuz

* Gürsu: Av. Levent Çelik

* Harmancık: Mehmet Aslan

* İznik: Av. Mustafa Küçük

* Karacabey: Fatih Karabatı

* Keles: İsmail Yeni

* Orhangazi: İsmail Kaya

* Orhaneli: Mümtaz Aslan

* Osmangazi: Orkun Özeller

* Yenişehir: Ercan Özel

* Mustafakemalpaşa: İsa Söğüt