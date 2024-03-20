İYİ Parti Bursa adayından diğer adaylara 'varlık' çağrısı

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu malvarlığını açıkladı, diğer adayları da şeffaflığın gereği olarak aynı açıklamayı yapmaya çağırdı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin kirlenmiş bir süreçten geçtiğini, adaylarla ilgili olarak da vatandaşın kafasında soru işaretleri olabileceğini vurgulayan İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, “Seçimler öncesinde tüm başkan adaylarının, gizlisi saklısı olmayan bir tavır ve davranış içerisinde olmaları gerekir. Bu anlamda ben, seçmenlerimizin bizlere olan güven duygusunun daha da güçlenmesi için neyim var, neyim yok açıklama gereğini hissettim” dedi.

Başta AK Parti Adayı Alinur Aktaş ile CHP Adayı Mustafa Bozbey olmak üzere tüm adaylara, mal varlıkları ile ilgili bilgileri kamuoyuna açıklamaları çağrısını yapan İYİ Parti Adayı Selçuk Türkoğlu, “Bizler Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni yönetmeye talip olan kişiler olarak, kamuoyunun karşısına tüm şeffaflığımızla çıkmak zorundayız. Aslında Milletimize ait olan Büyükşehir Belediyesi gibi devasa bütçeli bir kamu kurumunu yönetmeye talip olanların, vatandaşa karşı hissetmeleri gereken sorumluluk duygusunun bir gereği de budur. Hemşerilerimiz bizlerin göreve gelmeden önce sahip olduğumuz maddi varlıklarımızı bilmeleri; bunları, sonraki süreçte edinilen veya edinilecek olan varlıklarımızla kıyaslamalarını sağlayacaktır. Bu aynı zamanda tüm belediye başkan adaylarını kapsayan bir sorumluluktur. Dolayısıyla başta Ak Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Alinur Aktaş ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Bozbey olmak üzere bütün adayları, mal varlıklarını kamuoyuna açıklamaya çağırıyorum” diye konuştu.