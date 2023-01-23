İYİ Parti Aydın 'Recep Taner'e emanet

İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı'nın genel kurulunda yarışan Ahmet Ertürk ve Recep Taner arasındaki seçimi 43 oy fark ile Recep Taner kazandı.Kemal ETLEÇ - Didim Postası / AYDIN (İGFA) - İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı kongresinde seçim sonucu belli oldu.

648 delegeden 623 delegenin oy kullandığı İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı'nın genel kurulunda beyaz liste ile seçime giren Recep Taner 331, mavi liste ile seçime giren Ahmet Ertürk 288 oy aldı.

Recep Taner seçim sonrası yaptığı konuşmada birlik beraberlik mesajı vererek, "Seçim burada bitmiştir, bundan sonra hedefimiz Aydın'da 4 milletvekili çıkarmaktır. Bu seçimin kaybedeni yok. Bundan sonrası çalışma zamanıdır. Asıl yedek ayrımı yapmaksızın, bu kongrede şu listede bu listede olmaksızın herkesi alanda çalışmaya davet ediyorum. Hedefimizi daha önceden açıklamıştık. Hedefimiz; Aydın'da birinci parti olmak, hedefimizi hep birlikte o mücadele neticesinde 6'lı masanın adayını 13. Cumhurbaşkanını yapmaktır" diye konuştu.