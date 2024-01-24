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İYİ Parti Ankara adayını da açıkladı

SİYASET 24.01.2024, 15:28
İYİ Parti Ankara adayını da açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında bugün açıkladığı İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adaylarından sonra Ankara'nın Büyükşehir belediye başkan adayını da açıkladı. İYİ Parti Cengiz Topel Yıldırım'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında bugün sürpriz çıkış yaparak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'yu, Balıkesir Büyükşehir için de Turhan Çömez'i aday olarak göstermişti.

İYİ Parti'nin İstanbul ve Balıkesir Büyükşehirlerini açıklaması sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Cengiz Topel Yıldırım'ı partisinin genel merkezinde aday tanıtımını gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, aday tanıtım toplantısında, “ismiyle müsemma kardeşim" olarak tanıttığı Cengiz Topel Yıldırım'ın başkan adaylığı teklifini "Tabii ki, Ankara’ya hizmet etmek benim için bir şereftir" diyerek kabul ettiğini söyledi. “Aramıza hoş geldiniz” diyen Akşener, "Ankara’yı İYİ Parti’nin kazandığı, iyi belediyeciliğin uygulandığı, 2028’de iktidar olmamızda, cumhurbaşkanı adayının şudur dediğimizde onun seçildiği bir sistemin, bir iddianın oluşmasında yol başcısı ve başrolde olacağınıza duyduğum güven ve inançla sahneye davet ediyorum.” dedi.

Daha sonra görüşlerini belirten Yıldırım, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara’nın belediye başkan adaylığına layık görülmenin kendisi için “tarifsiz bir onur ve büyük bir mesuliyet” olduğunu belirtikren, Ankara2da 5 yıllık Mansur Yavaş yönetimini de eleştirdi. “Tam bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir" diyen Yıldırım, "Ankara, durağanlığın kenti olmuştur. Ankara’ya memat gelmemiş, fakat hayat Ankara’dan gitmiştir. Son 30 yıla baktığımızda Ankaramız ziyandadır. Yaklaşık 25 sene uçuk projelerle enerjisini tüketen Ankara, son 5 yılda ayağa kalkacağına tembellik ve ihmalkarlığın pençesine düşürülmüştür.” diye konuştu.

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