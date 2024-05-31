İYİ Parti, 6 ilçede nöbet değişimi yaptı

İYİ Parti Bursa'da 6 ilçenin başkanları değişti. Bayrak değişiminin yapıldığı ilçelerde Genel Merkez’in onadığı isimler göreve getirildi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti’de; 31 Mart Seçimleri sürecinde boşalan 6 ilçenin başkanları Genel Merkez’in onadığı isimlerle netleşti.

Buna göre, Nilüfer’e Osman Uçar, Mustafakemalpaşa’ya Adnan Akın, Gemlik’e Halis Çelik, Orhangazi’ye Yasin Bektaş, Kestel’e Hamza Gözüküçük ve Karacabey’e de Cem Tiryakioğlu ilçe başkanları olarak atandılar.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, “Partimiz yeni bir ruh ve farklı bir heyecan ile yoluna devam etmektedir” dedi.

İYİ Pati Genel Merkez’de de Teşkilat Başkanlığına Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın getirilmesinin Bursa Teşkilatı açısından, ayrı bir gurur ve önemli bir şans olduğunu vurgulayan Dr. Hasanoğlu şunları söyledi:

“Bilindiği gibi 31 Mart Yerel Seçimleri Süreci içerisinde, partilerin özellikle yönetim kademelerinde doğal hareketlilikler oluyor.

Gerek belediye başkan adaylıkları, gerekse belediye meclis üyelik adaylıkları nedeniyle, görevden ayrılmalar ve yerlerine yeni dava arkadaşlarımızın, aynı sorumlulukları üstlenmeleri ile yaşanan bu süreç, aslında bir “nöbet değişimi” dönemidir.

Dolayısıyla, öncelikle partimize çok emekleri geçen başta seçim döneminde mücadele eden ve sonrasında görevden ayrılan ilçe başkanlarımız olmak üzere yönetim kademesindeki diğer tüm yönetici konumundaki dava arkadaşlarımıza maddi manevi fedakarlıkları ve her türlü emekleri için teşekkürü bir borç biliyorum, sağ olsunlar, var olsunlar.

Bu bağlamda; yeni dönemde Nilüfer İlçe Başkanlığı’na Osman Uçar, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı’na Adnan Akın, Gemlik İlçe Başkanlığı’na Halis Çelik, Orhangazi İlçe Başkanlığı’na Yasin Bektaş, Kestel İlçe Başkanlığı’na Hamza Gözüküçük ve Karacabey İlçe Başkanlığı’na da Cem Tiryakioğlu, Genel Merkezimizin onayıyla atanmış bulunmaktadırlar.

Kendilerine ve birlikte görev yapacakları ekip arkadaşlarına başarılar diliyorum.

İYİ Parti Bursa Teşkilatları olarak, Genel Başkanımız Sn. Müsavat Dervişoğlu liderliğinde milletimizin umudu olma yolunda, yine aynı inanç ve heyecanla, her zaman olduğu gibi örnek olacak faaliyetler gerçekleştirmeye elbette ki devam edeceğiz.”