İYİ Parti 5 ilin adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Antalya, Giresun, Kars, Kocaeli ve Kırklareli için belediye başkan adaylarını bugün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında TBMM'de açıkladı.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimleri için belirlenen Antalya, Giresun, Kocaeli, Kars ve Kırklareli adaylarını duyurdu.

Akşener, Antalya 21. Dönem Milletvekili Dahiliye Uzmanı Dr. Nesrin Ünal'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

Harun Cici Giresun adayı olarak açıklanırken, Metin Özat da Kars için aday gösterildi. Gencay Yıldıztekin'i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyuruldu. Kırklareli adayı ise Ali Dermenci olarak açıklandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup konuşması öncesi Kocaeli, Gölcük ve Kandıra belediye başkan adaylarını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Darıca Eski İlçe Başkanı Kocaeli Erzurum Vakfı Kurucusu Gencay Yıldıztekin'in yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı olarak Gölcük Eski İlçe Başkanı İsmail Aynacı ve Kandıra Belediye Başkan Adayı olarak Semih Sarıçay’ı açıkladı.

Akşener, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Nusret Acur ile adayları kürsüye çağırarak fotoğraf verdi.

"ŞAHSIMA HAKARETTİR"

Konuşmasında AK Parti ile anlaşma yaptığı yönündeki iddialara da yanıt veren Akşener, "Eğer AK Parti ile bir el sıkışmamız olsa idi, bizim bir milletvekilimizin Eskişehir'den aday gösterilmesi mümkün olur muydu? Anlaşma olsaydı böyle bir şey olabilir miydi? Basbaya şahsıma hakarettir" ifadelerini kullandı.