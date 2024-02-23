Son Dakika

İstifa eden CHP Foça yönetiminden basın açıklaması

SİYASET 23.02.2024, 11:00
İstifa eden CHP Foça yönetiminden basın açıklaması

CHP'de istifa eden Foça yönetimi basın açıklaması gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar , Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa etmişlerdi. İstifa gerekçesinin, parti genel merkezinin ilçe halkının iradesini yok sayarak tepeden inme atamalar yapması olduğu iddia edildibu kararla birlikte, 15 kişilik yönetim kurulundan toplam 9 kişi istifa ettiği için yönetim düşmüş oldu.

İstifa eden CHP Foça yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle: 

Foça’nın Değerli ve Güzel İnsanları,
Hepinizin bildiği gibi 20 Ağustos 2023‘te İlçe Örgütü’nün seçtiği delegelerin oyları ile “seçilerek” göreve geldik. Göreve gelirken kayıtsız şartsız ön seçim yapacağımızın sözünü verdik ve bu seçimi 30 ilçe içerisinde çarşaf liste ile yapıp kazanan tek ilçe örgütü olduk.
Süreç hızlı bir şekilde önce İl Başkanlığı Seçimi, ardından Kurultay ile noktalandı. Kurultayda seçimi kazanan genel başkanımız tüzük değişikliği ve adayları ön seçim ile belirleyeceğinin sözünü verdi. Daha sonra sürecin kısalığından tüzük değişikliğini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Ön seçim sözünü veren Genel Başkanımız, yine yasal süreler nedeniyle üyeler ile ön seçimin zor olacağını söyleyerek örgüt denetiminde ön seçimden bahsetti. Giresun, Zonguldak, Kırklareli ve Edirne ‘de örgüt denetiminde ön seçim yapıldı. Demek ki istenildiğinde örgüt denetiminde ön seçim yapılabiliyormuş.
Ön Seçim konusundaki ısrarımızı bilen Genel Merkez, Foça’yı bu kategoride değerlendirmedi. Bu konuyla ilgili Genel Merkez’den gelen ön seçim genelgesine cevaben yönetim kurulumuzla birlikte kesinlikle ön seçim istediğimizi belirttik. Sandık için çok çaba gösterdik. her türlü yolu denedik. Her türlü iletişime geçtik; fakat Genel Merkez Foça’yı ve Foça’nın iradesini yok saydı.

Aday Adaylığı süreci devam ederken tekrar Genel Merkez’den gelen genelge bu sefer; meclis üyelikleri ile ilgiliydi. Fermuar sistemi ile ön seçim konusunu içeren bu genelgeye yine yönetim kurulumuz ile ortak verdiğimiz kararla; tüm meclis üyesi adaylarının ön seçim ile belirlenmesi yönündeki görüşümüzü bildirdik.
Bu süreçte tüm yönetim kurulu üyelerimiz ve şahsım adına hiç kimseye yakın durmadan, tüm aday adaylarımıza eşit mesafede davrandık ve şeffaf bir süreç geçirdik. Şimdi geldiğimiz nokta şudur; tüm ısrarlarımıza rağmen sesimizi bir türlü duymak istemeyen Genel Merkez, ısrarcı biçimde bizi yok saydı.

Genel Merkez Foça Halkı’nın, iradesini, sıkıntılarını, taleplerini umursamadı, dinlemedi. Tepeden inme; antidemokratik şekilde dayatmacı ve dar kadrocu zihniyetle gizli rant planlarını hayata geçirecek kadrolaşma peşinde koştu.
Düzeltebilir diye son güne kadar mücadele ettik. Olmadı. Şimdi; halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz. Foça’nın iradesini hiçe sayan, Foça Halkı’nın çıkarları yerine, büyük rant sermayesinin isteklerini yerine getirmeye karar vermiş, Atatürk İlke ve Prensipleri ile bağdaşmayan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişten bugüne kadar getirdiği değerleri ayaklar altına alan yapılanmanın suç ortağı olmayacağız.

Foçamız’a ve Cumhuriyet Halk Partimiz’e sahip çıkmaya, onları korumak adına; Foça Halkı’nın mutluluğu, huzuru ve refahı için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz.
“Her şey bitmiş göründüğünde ya yeni bir yol bulacağız; ya da yeni bir yol yapacağız.” Foça için mücadelemiz devam edecek. Hakkınızı helal edin, kalın sağlıcakla.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8