İşte, BTP'nin İstanbul Milletvekili aday profili...

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul'daki milletvekili adaylarının profilini netleştirdi. 98 vekilin aday gösterileceği İstanbul'da, adayların çoğu 40 yaşı altı ve yarısı kadın aday olacak.İSTANBUL (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Genişletilmiş İl Divan Toplantısını Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.



Toplantıda BTP’ye yeni katılan üyelere rozetleri de takılırken parti kurmayları konuşmalarında önemli mesajlar verdi.

BTP İstanbul İl Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Fuat Şengül, İstanbul'dan 98 vekil adayı göstereceklerini belirtirken, Genel Başkan Hüseyin Baş’ın verdiği talimat üzerine 40 yaşın altındaki vekil adayı göstereceklerini ve bunların yarısının da kadınlardan oluşacağını söyledi.

"İstanbul’daki 11 milyon seçmenin yarısı 39 yaşının altındaki kişiler" diyen Şengül, "İstanbul’da 40-49 yaş arası 2 milyon 200 bin, 50 – 59 yaş arası 1 milyon 800 bin, 60 - 69 yaş arası bir milyon 200 bin ve 70 yaş üzeri 900 bin seçmen var. İstanbul seçmeninin yüzde 51'i kadınlardan, yüzde 49'u erkeklerden oluşuyor. Burada her zaman olduğu gibi kadın kollarımıza büyük iş düşüyor. Onların gayretleri ile daha çok olan kadın seçmenin oylarını almış olacağız” diye konuştu.

“HİÇBİR PARTİDE BÖYLE KADRO YOK”

BTP’nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Önder ise, bugün proje olarak BTP'nin eline su dökebilecek hiçbir siyasi partinin olmadığını kaydetti.

"Hiçbir arkadaşımız bireysel menfaat için burada değil" diyen Önder, "Bugün belki bazı partilerde daha çok kalabalıklar bir araya geliyor olabilir ama ben şundan kesinlikle eminim; Bireysel menfaatinin önüne vatan millet menfaatini koymuş, vatanı ve milleti için çalışan bu kadro gibi Türkiye'de hiçbir siyasi böylesine candan, böylesine samimi, böylesine kararlı, böylesine inanmış bir kadro yok. Sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.