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İşte AK Parti'nin adayları ,Tam Liste !

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için adaylar açıklanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

SİYASET 19.01.2024, 12:08
İşte AK Parti'nin adayları ,Tam Liste !

Türkiye’de yerel seçimler yaklaşıyor. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimler öncesi partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.

AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı ATO Kongre Merkezi'nde başladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayının açıklanacağı ''AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı''nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti adaylarının tam listesi şu şekilde:

Ankara: Turgut Altınok
İzmir: Hamza Dağ
Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
Adıyaman: Ziya Polat
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı: Mehmet Salih Aydın
Aksaray: Enver Dinçer
Amasya: Mehmet Uyanık
Antalya: Hakan Tütüncü
Ardahan: Yunus Baydar
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
Gaziantep: Fatma Şahin
Gümüşhane: Ercan Çimen
Hakkari: İsmet Ölmez
Hatay: Mehmet Öntürk
Iğdır: Ülkü Öcal
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Karabük: Özkan Çetinkaya
Karaman: Mevlüt Akgün
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırşehir: Osman Arslan
Kilis: Reşit Polat
Konya: Uğur İbrahim Altay
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Malatya: Sami er
Mardin: Abdullah Erin
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Sakarya: Yusuf Alemdar
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas: Hilmi Bilgin
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak: Mehmet Yarka
Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Tunceli: Erkan Eroğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Van: Abdulahat Arvas
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları açıklamadan önce yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

''CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İSTANBUL'DAN BAŞLAYARAK İLÇE ADAYLARIMIZIN DA TANITIMINI YAPACAĞIZ''

''Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Cumartesi gününden itibaren İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlerimize de ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıklarımızı bitirmektir.

''SEMBOLLERİN ARKASINA SAKLANARAK KOLTUKLARINI KORUMA DERDİNE DÜŞENLERDEN OLMADIK''

Biz asla şehirlere hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız. Milletimize karşı en küçük bir yanlışı olanın yeri AK Parti değildir.'

''BUNLAR NE TÜRK MİLLETİNİ NE DE ONUN BİR EVLADI OLARAK BİZİ TANIYORLAR''

Gezi olayları ile sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünde ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Sınırlarımız boyunca teröristan kurdurmayı istediler. Sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Böyle yaparak bizi korkutacaklarını yıldıracaklarını emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar.Bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar.

''BİZİ VE ÜLKEMİZİ HİÇBİR ŞARTTA TESLİM ALAMAYACAKLARDIR''

Bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır.'

''TERÖRİSTAN PLANINI BOZDUK''

CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır. Bunların seçimlerde yaptıkları işbirliği gizli saklı devam ediyordu. Kandil uzantılarının ayakları altına kırmızı halılar sererek Türk bayraklarını Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak işbirliklerini aleni hale getirdiler.

''ÖZGÜR EFENDİ İRADESİNİ VE İPİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEMSİLCİLERİNE TESLİM ETTİ''

Bay Kemal'e mayıs seçimlerindeki hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini ve ipini terör örgütlerinin temsilcilerine teslim etti. 28 Şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun bir parçasıdır. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa, CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz.''

''PARTİNİN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÇAKTI''

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı.

''O SİZİN CİBİLLİYETİNİZDE VAR''

Parlamentoda çıkmış birisi benim grup başkanvekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullanıyor. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası, paçavra' demez o sizin cibilliyetinizde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. Kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz dokunulmazlığa sığınarak cibilliyet noktasındaki eksikliklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz.

''SEÇİM SANDIKTAN ÖNCE SAHADA KAZANILIR''

Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. Bize kibir yakışmaz.

''VATANDAŞIN OYUNU ÇANTADA KEKLİK GÖRMEYECEKSİNİZ''

Vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Hiç kimseye hiç kimseye şahsım dahil tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir.

''CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRIM ASLA OLMAYACAK''

Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye illerinde de aynı azim ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak.''

#yerelseçim #2024 #Ak Parti #adaylar
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