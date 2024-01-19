İşte AK Parti'nin adayları ,Tam Liste !

Türkiye’de yerel seçimler yaklaşıyor. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimler öncesi partilerin adayları belli olmaya devam ediyor.

AK Parti’nin aday tanıtım toplantısı ATO Kongre Merkezi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir toplamda 48 belediye başkan adayının açıklanacağı ''AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı''nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti adaylarının tam listesi şu şekilde:



Ankara: Turgut Altınok

İzmir: Hamza Dağ

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Enver Dinçer

Amasya: Mehmet Uyanık

Antalya: Hakan Tütüncü

Ardahan: Yunus Baydar

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden

Gaziantep: Fatma Şahin

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: İsmet Ölmez

Hatay: Mehmet Öntürk

Iğdır: Ülkü Öcal

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Karabük: Özkan Çetinkaya

Karaman: Mevlüt Akgün

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Reşit Polat

Konya: Uğur İbrahim Altay

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Malatya: Sami er

Mardin: Abdullah Erin

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Sakarya: Yusuf Alemdar

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Van: Abdulahat Arvas

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Selim Alan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları açıklamadan önce yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

''CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İSTANBUL'DAN BAŞLAYARAK İLÇE ADAYLARIMIZIN DA TANITIMINI YAPACAĞIZ''

''Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Cumartesi gününden itibaren İstanbul’dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek kimi şehirlerimize de ise genel başkan yardımcılarımızı göndererek ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz AK Parti ve Cumhur ittifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Seçim takvimine göre aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıklarımızı bitirmektir.

''SEMBOLLERİN ARKASINA SAKLANARAK KOLTUKLARINI KORUMA DERDİNE DÜŞENLERDEN OLMADIK''

Biz asla şehirlere hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız. Milletimize karşı en küçük bir yanlışı olanın yeri AK Parti değildir.'

''BUNLAR NE TÜRK MİLLETİNİ NE DE ONUN BİR EVLADI OLARAK BİZİ TANIYORLAR''

Gezi olayları ile sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünde ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. Sınırlarımız boyunca teröristan kurdurmayı istediler. Sınır ötesindeki birliklerimize yapılan alçak saldırılar dahil başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir. Böyle yaparak bizi korkutacaklarını yıldıracaklarını emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar.Bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar.

''BİZİ VE ÜLKEMİZİ HİÇBİR ŞARTTA TESLİM ALAMAYACAKLARDIR''

Bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklardır.'

''TERÖRİSTAN PLANINI BOZDUK''

CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koç başlığına soyunmuş durumdadır. Bunların seçimlerde yaptıkları işbirliği gizli saklı devam ediyordu. Kandil uzantılarının ayakları altına kırmızı halılar sererek Türk bayraklarını Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak işbirliklerini aleni hale getirdiler.

''ÖZGÜR EFENDİ İRADESİNİ VE İPİNİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEMSİLCİLERİNE TESLİM ETTİ''

Bay Kemal'e mayıs seçimlerindeki hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini ve ipini terör örgütlerinin temsilcilerine teslim etti. 28 Şubatvari provokasyonlar da aynı oyunun bir parçasıdır. Terör örgütlerini nasıl emperyalistler yönlendiriyorsa, CHP de artık DEM tarafından esir alınmıştır. Tek millet diyerek herkesi kucaklayacak hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz.''

''PARTİNİN TABUTUNA SON ÇİVİYİ ÇAKTI''

Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, kurultay kürsüsünden teröristlere selam gönderip, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı.

''O SİZİN CİBİLLİYETİNİZDE VAR''

Parlamentoda çıkmış birisi benim grup başkanvekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullanıyor. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası, paçavra' demez o sizin cibilliyetinizde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. Kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz dokunulmazlığa sığınarak cibilliyet noktasındaki eksikliklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. 31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz.

''SEÇİM SANDIKTAN ÖNCE SAHADA KAZANILIR''

Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. Bize kibir yakışmaz.

''VATANDAŞIN OYUNU ÇANTADA KEKLİK GÖRMEYECEKSİNİZ''

Vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Hiç kimseye hiç kimseye şahsım dahil tıpış tıpış oy vermek zorunda değildir.

''CUMHUR İTTİFAKI'NDA AYRIM ASLA OLMAYACAK''

Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin destekleyeceğimiz Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye illerinde de aynı azim ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak.''