İstanbul Sultangazi'de AK Parti'den Gelecek'e katılım

İstanbul'da Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanlığı yeni üyeleri dolayısıyla Üye Katılım Töreni düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Gelecek Partisi son zamanlarda gerçekleştirdiği üye katılımlarıyla dikkat çekiyor.

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanlığı, Genel Merkez yöneticilerinin katılımıyla, İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde Üye Katılım Töreni gerçekleştirdi. Törende, Gelecek Partisi'ne siyaset ve çeşitli STK'larda özellikle de Ak Parti'de aktif görev yapmış önemli isimlerin katıldığı kaydedildi.

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Ramazan Altan, Sultangazi'nin dün olduğu gibi bugün de Genel Başkanları Ahmet Davutoğlu'nu yalnız bırakmadığını belirterek, "Partimize geçtiğimiz aylarda 1000 kişiyi bulan bir katılım töreni daha gerçekleştirmiştik. Biz, Sultangazi'de ‘Gelecek’ umudunu büyütmeye kararlıyız" dedi.

Tören yeni üyelerin rozetlerine kavuşması sonrasında hatıra fotoğrafı ile sona erdi.