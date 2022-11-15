İstanbul Silivri'de kadınlarla 'Aday Belli Karar Net' buluşmsı

MHP Silivri İlçe Başkanlığı tarafından “2023’e Doğru Aday Belli Karar Net” temalı kadınlarla buluşma toplantısı düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kadının katıldığı toplantıda 2023 seçimleri için kararlılık vurgusu yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Silivri'de Palmiye Düğün Salonunda gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 bin kadının katıldığı toplantıda 2023 seçimleri için kararlılık vurgusu yapıldı.

Toplantıya; MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Ülkü Ocakları Silivri İlçe Başkanı Özgür Bedel, İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Erhan Özkök ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, “Silivri’miz 2019 yılında ilk kez MHP belediyeciliği ile tanıştı. Bu uğurda gecesini gündüzüne katarak kapı kapı dolaşan; Silivri’ye hizmet vizyonumuzu, hayallerimizi ve hedeflerimizi anlatan siz değerli hanımefendilerin emeği ve alın teri asla yadsınamaz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız Volkan Yılmaz’ın çalışmaları birçok belediyeye örnek oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz ve ülkemiz için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SIMSIKI TUTTUĞUNUZ BU EL SİZİN ELİNİZİ HİÇ BIRAKMAYACAK”

Programda konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Öncelikle bu toplantıyı organize eden ve sizlerle bir arada olma fırsatını bizlere sunan İlçe Teşkilatımıza, Kadın Kollarımıza ve emeği geçen bütün teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Silivri Belediye Başkanlığı makamı isteyene zevki sefa, isteyene de gece uykuların kaçtığı ateşten gömlektir. Biz bu ateşten gömleği 250 bin insanımızın sorumluluğunun omuzlarımızda olduğunu bilerek giydik. Gece uykularımızdan uyandık. Bu şehrin insanlarına nasıl daha iyi hizmet edebiliriz diye düşündük. Projeler ürettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve evladı olmaktan her zaman büyük onur ve gurur duyduğum liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin takdirleri ve olurlarıyla aday olduğumda, hanımefendilerin huzurunda şunları ifade etmiştim: ‘Sizlerle beraber el ele, gönül gönüle, omuz omuza hedefe yürüyeceğim. Size elimi uzatıyorum, bu eli havada bırakmayın’ demiştim. Çok şükür ki o eli sımsıkı tuttunuz. Bugün bu hizmet makamında oturuyorsam bu sizin eserinizdir hanımefendiler. Merak etmeyin bu evladınız, bu kardeşiniz size olan bağlılığıyla, Silivri aşkıyla çalışmaya devam edecek ve sizlerin yüzünü hiç ama hiç kara çıkarmayacak. Görev süremin son anına kadar tuttuğunuz bu el, sizin elinizi ant olsun ki bırakmayacak.” ifadelerini kullandı.

Kadınların omuzlarındaki yükü almak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Kurtuluş Savaşı’nda her merminin, her topun sırtından geçtiği Nebahat Onbaşı gibi, Halime Çavuş gibi, Kara Fatma gibi, Nene Hatun gibi, Haziran ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve 2024’teki belediye başkanlığı seçimlerinde bizlerle beraber olmaya var mısınız? O zaman kararımız belli, adayımız net! Ben bir kez daha sizlerle beraber yol yürümekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyor ve hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.” dedi.