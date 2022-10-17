İstanbul Sarıyer’deki siyasetçilerden örnek birliktelik

Türkiye siyasetinde her geçen gün siyasi üslup sertleşiyor ve gerilim artıyorken Sarıyer’deki siyasilerden örnek olacak bir hareket geldi. 6 partinin ilçe başkanı kahvaltı programında bir araya gelerek, ilçedeki genel ve yerel seçim çalışmalarında sağduyunun hakim olması gerektiğini belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili’nin daveti üzerine Kireçburnu’ndaki Vilayet Evi’nde gerçekleşen buluşmaya; Memleket Partisi İlçe Başkanı Cevdet Bayraktar, Zafer Partisi İlçe Başkanı Emir Selman, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Gencay Çiftci, Türkiye Değişim Partisi İlçe Başkanı Murat Kemer, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yusuf Erbay ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Gözcü katıldı. Alınan bilgilere programa; Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Işıktaş ve Sarıyer’deki diğer siyasi partilerin ilçe başkanları da davet edildi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, ülke genelindeki siyasette artan tansiyonun Sarıyer’e yansımaması ve seçimlerin sağduyu, huzur ve güven içerisinde yapılması gerektiği vurgulandı.

Sarıyer’in sorunlarının ele alındığı toplantıda, ilçe başkanları mevcut sorunlara ilişkin düşüncelerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

Görüşmenin sonunda tüm ilçe başkanlarının ortak mesajı ise “Tüm çaba ve gayretimiz Boğaz’ın incisi Sarıyer ve Sarıyerliler için” oldu.