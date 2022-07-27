İstanbul Sarıyer'deki grevdeki belediye işçilerine 'Gelecek'ten destek ziyareti

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, yaklaşık 1 aydır grevde olan Sarıyer Belediyesi işçilerini ziyaret etti. Vergili, “İşçinin, emekçinin hakkının verilmesi lazım” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, emeklerinin karşılığını almak için grev yapan Sarıyer Belediyesi işçileriyle bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, Sarıyerlilerin hakkının Sarıyerlilere verilmesi gerektiğini vurguladı.

"İşçinin, emekçinin hakkını başka yerlerde kullanılmaması lazım. Emek en yüce değerdir" diyen Vergili, "İşçilerin sorunlarını kendi sorunumuz olarak kabul ediyoruz. Biz de bugüne kadar siyasi hayatımızda emekçilerin, alın terini akıtanların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Koşmamız gerekiyorsa sizlerle birlikte koşarız" diyerek destek oldu.

Siyasetçinin yeri geldiğinde sokağa inerek vatandaşının sesine kulak vermesi gerektiğini ifade eden Vergili, "İşçi ve emekçi kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayım. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu’ndan tüm yöneticilerimize kadar hepimiz emek mücadelenizi destekliyoruz. İstanbul’un 39 ilçesinde yalnızca Sarıyer’de grev var. Bu görüntü ilçemize yakışmıyor" diye konuştu.