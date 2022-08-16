İstanbul Sarıyer'de 'Gelecek'ten yüz güldüren destek

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı, Sarıyer genelindeki ihtiyaç sahibi 500 öğrencinin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda İlçe Başkanı Erhan Vergili öncülüğünde, öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı’ndan Sarıyerli aileleri ve öğrencileri mutlu eden bir proje daha geldi.

Sosyal medya hesapları üzerinden duyurular yapan Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanlığını arayarak isimlerini yazdıran vatandaşlara siyasi parti üyeliği ve düşünce farkı gözetmeksizin çanta ve kırtasiye malzemeleri yardımı yapıyor.

Daha sonra İlçe Başkanlığında aileleri ve çocukları misafir eden Başkan Erhan Vergili, hem vatandaşların sorunlarını dinliyor, hem de miniklere hediyelerini takdim ediyor. Vergili daha sonra kendisiyle birebir görüşmek isteyenleri de makam odasında ağırlıyor.

Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Erhan Vergili, miniklerle uzun uzun sohbet ederken, oyunlar oynadı.

Fotoğraf çekimi için makam masasının üstüne oturmak isteyen çocukları kırmayan Vergili, “Bu masalar, koltuklar bizlerin değil, yavrularımızındır. Bizler onların geleceği için mücadele veriyoruz” diye konuştu.