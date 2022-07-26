İstanbul Sarıyer'de destek bu kez ilkokul öğrencilerine 'Gelecek'

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi 500 ilkokul öğrencisine okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği verecek.İSTANBUL (İGFA) - Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, sosyal yardım çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Daha önce park alanı, toplu sünnet düğünü ve benzeri birçok projeyi hayata geçiren Başkan Vergili, şimdi de 1. sınıfa başlayacak ve okul malzemelerine ihtiyacı olan 500 öğrenciye kırtasiye ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunacak.

Çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu ve çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Vergili, “Sarıyer'in, İstanbul'un, Türkiye'nin geleceği olan ve yarınlarını inşa edecek yavrulara her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, bu yüzden sürekli sahada vatandaşlarla buluşup, vatandaşın derdine derman olmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de yoksul sayısının arttığını belirten Vergili, "Sarıyer’in her mahallesini geziyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Saha çalışmalarında ve bizleri ziyaret eden vatandaşlarımızın okul çantası ve kırtasiye malzemesi ile ilgili bir talebi oldu. Biz de bu sese kayıtsız kalmadık ve bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Vatandaşlarımızın başvuru ve bilgi için (0212) 262 42 34 numaralı telefonu aramaları yeterlidir” diye konuştu.