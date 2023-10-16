İstanbul Milletvekili Bekin, 86 yıllık tarihi açıklamalara dikkati çekti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Gazze'deki savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanması gerektiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Temmuz 1937'de Filistin'le ilgili açıklamalarını okudu.

Atatürk'ün ifadelerinin şu andaki duruma ışık tuttuğunu ifade eden Bekin, İsrail'in, ABD yönetimini arkasına alarak Gazze'ye saldırı başlatmasının, şiddet ve güç kullanmada sınır tanımamasının, Orta Doğu'yu içinden çıkılmaz kargaşa ve açmazın içerisine sokacağını söyledi.

Milletvekili Bekin, "Türkiye'nin güçlenmesi yolunda engeller ortaya koyan, istikrarsızlık enjekte etmek üzere çeşitli senaryoları uygulamaya çalışan, Suriye'nin kuzeyinde yeni oluşumları meydana getiren ve Türkiye içindeki üsleri yetmiyormuş gibi dört bir tarafımızı kuşatmaya çalışan sözde müttefikimiz ABD'nin, Doğu Akdeniz'e uçak gemilerini göndermesi sadece Gazze'ye yönelik bir hamle değildir; bir bakıma Türkiye, İran, Lübnan gibi ülkelere mesaj niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi amacıyla başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin acilen tesis edilmesi gerektiğinin altını çizen Bekin, "Sorunun salt Gazze ile sınırlı olmadığı açıkça ortadadır. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik tecrit politikalarına, gayrimeşru Yahudi yerleşim alanlarına son verilmesi ve buradaki durumun 1967 öncesine kavuşturulması kaçınılmazdır. Mayıs 2000'de Ehud Barak hükümetini iktidardan eden Lübnan'daki gelişmelerde olduğu gibi zaten kırılgan bir durumda olan Netanyahu hükümetinin de ABD desteğine rağmen artık ayakta kalmasının mümkün olamayacağı bir gerçektir. Siyonist İsrail Başbakanı'nın Gazze'de topyekûn bombalama, beyaz fosfor bombası kullanma gibi savaş suçları nedeniyle bir an önce Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanması konusundaki parti görüşümüzü ifade ediyoruz. Türkiye başta olmak üzere buradaki orantısız güç kullanımının sona ermesi, ateşkesin sağlanması için tüm Orta Doğu ve İslam ülkelerini, acil olarak birlik etrafında olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.