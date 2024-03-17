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İstanbul'da 'Yeniden Şile' diyerek devamlı sahada

Şile Belediye Başkanı ve 2024 Yerel seçimlerinin 'Yeniden Şile' sloganıyla Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı olan İlhan Ocaklı, saha çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye hizmetleri noktasında mesaisine gece gündüz demeden sürdürüyor.İSTANBUL

SİYASET 17.03.2024, 13:00
İstanbul'da 'Yeniden Şile' diyerek devamlı sahada

Şile Belediye Başkanı ve 2024 Yerel seçimlerinin 'Yeniden Şile' sloganıyla Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı olan İlhan Ocaklı, saha çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye hizmetleri noktasında mesaisine gece gündüz demeden sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Şile’de eski Ramazan gelenek ve görenekleri bölge bölge yaşatılıyor.

Ramazan ayı nedeniyle Şile Belediyesi tarafından kurulan “Gönül Sofraları” iftar programları vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

İlk olarak Ağva Merkezde kurulan Gönül Sofrasının ikincisi Doğu Sahili Bölgesinde İmrenli Mahallesinde kuruldu.

Bölge mahallelerinden gelen vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen iftar programında tasavvuf musikisinin ardından  Kuran’ı Kerim Tilaveti okundu. Oruçların açılmasının ardından selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Şile’de Ramazan ayı nedeniyle bölge bölge kurulan iftar çadırlarımızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşamanın huzuru bizim çok değerli. Ayrıca eski ramazanlarda yaşanılan geleneksel olarak yapılan çeşitli oyunları, ikramları özellikle çocuklarımız için plandık çünkü onlar bu güzellikleri ve geçmişten gelen değerleri görmeliler onlar her şeyin en güzelini hak ediyor” dedi.

Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı seçim çalışmaları kapsamında Alacalı Mahallesi Halk buluşması programında Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Cumhur İttifakı Siyasi Partilerin temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşen sohbete mahalle sakinlerinin Başkan Ocaklı’ ya gösterdiği sevgi ve ilgisi dikkat çekti.

Sohbette konuşan Başkan Ocaklı; "Batı Sahili her zaman yanımızda oldu. Şile Batı Sahili olarak genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde şahsıma olan desteklerinizi asla unutmam. Sizlerin şahsıma ve Cumhur ittifakımıza güvendiniz bizde sizin güveninize laik olduğumuza inanıyoruz" dedi.

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