İstanbul'da BTP'ye katılımlar sürüyor

BTP İstanbul İl İnsan Kaynakları ve Koordinasyon Başkanlığı'nın düzenlediği programların adresi bu kez Maltepe oldu. Programda, BTP’nin yeni üyeleri rozetlerine kavuştu.İSTANBUL (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi’ne (BTP) katılımlar devam ediyor.

İstanbul İl İnsan Kaynakları ve Koordinasyon Başkanlığı'nca Maltepe ilçesinde düzenlenen üye katılım programında yeni üyeler rozetlerine kavuştu.

Programda konuşan BTP MYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Dilek Erdoğanyılmaz, kapılarının sonuna kadar herkese açık olduğunu söyledi.

İstanbul İnsan Kaynakları ve Koordinasyon Başkanı Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi ise, Türkiye'nin şu anda Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu çizgiden, raydan çıktığını ifade ederek, "Bunu yeniden raya koymak için bir mücadele içerisindeyiz. Çok şey istemiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ne istediyse onu istiyoruz. Biz Prof. Dr. Haydar Baş Bey'den Mustafa Kemal Atatürk'ün kim olduğunu öğrendik. Çünkü bize yıllarca O yanlış tanıtıldı ve şimdi O’nunla beraber, genç genel başkanımızla beraber artık var bir hayalimiz diyoruz, geleceğe ümitle bakıyoruz. Çünkü bizim projemiz var, çünkü bizim çözümümüz var, çünkü bizim gibi bizim sizler gibi dostlarımız var” diye konuştu.

“ÜLKEMİZ SANKİ BİR DEJAVU YAŞIYOR”

BTP Gençlik Kolları Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Akburak ise Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik krize işaret etti.

AK Parti iktidarıyla 20 küsur sene geçtiğini belirten Akburak, “Ülkemiz sanki bir dejavu yaşıyor. Tarihten ders çıkarmamışız da tekrar tarih tekerrür ediyor gibi… Aynı o 2000'li yıllarda yaşadığımız ekonomik krizin daha derinini, daha kötüsünü bugün yine yaşıyoruz ve aynı o günlerde olduğu gibi bugünlerde de, ‘acaba nereye gitmemiz lazım, ne yapmamız lazım’ diye insanlar bir çözüm arayışındalar. Genç genel başkanımız Hüseyin Baş bu arayışta olan insanlara gerçekten bir umut oldu” dedi.