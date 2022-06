İstanbul'da 39 ilçe başkanından Kaftancıoğlu'na tam destek

İstanbul'da CHP'nin 39 ilçe başkanı ortak yaptığı açıklamayla "Canan Kaftancıoğlu, tarafımıza iletilmiş sonuç ne olursa olsun partimizin İstanbul İl Başkanıdır. Her sokağında, köşesinde, mekanında halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğini düşürülmesi kararı ardından İstanbul'da 39 ilçe başkanı bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

Başkanlar açıklamalarında, Yargıtay'ın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi yönündeki bildiriminin Türkiye’nin içinde bulunduğu haksızlık ve hukuksuzlukların geldiği noktanın son örneği olduğunu öne sürdü.

Hukuksuz sürecin temel sorumlusunun AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden başkanlar ortak açıklamada, "Siyaseti kendi mağduriyeti üzerinden inşa eden Recep Tayyip Erdoğan bilmeli ve anlamalıdır ki, Cumhuriyet Halk Partililer savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin mensubudur. Üyelikleri bir inanç, yürek ve emek işidir; sade bir üyelik kaydına indirgenemez. Dr. Canan Kaftancıoğlu, yaratılmış ve tarafımıza iletilmiş sonuç ne olursa olsun, partimizin İstanbul İl Başkanı’dır. İstanbul’un nefes almasına, İstanbulluların geleceğe umutla bakmasına neden olan siyasi performansının, bazılarının korkusu olması normaldir. Ancak korkunun ecele faydası yoktur. İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında iktidarlarını kaybeden, ülkenin soyulmasına, talan edilmesine, haksızlık ve hukuksuzluklarla insanlarımızın umudunun çalınmasına neden olanların korkusu olmaya devam edecektir" dedi.

https://youtu.be/M-chULWj7HQ

İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun önderliğinde, İstanbul’un her sokağında, her köşesinde, her mekânında, halkımız için çalışmaya devam edeceklerini belirten başkanlar, "Hali hazırda başlatmış olduğumuz hane ziyaretleri ile halkımız ile buluşmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımızın çağrısı ile bize katılan üyelerimizin sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe doğru azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Geliyor Gelmekte Olan!" diye konuştular.