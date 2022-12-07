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İstanbul Beylikdüzü'nde Kaftancıoğlu, Başkan Çalık ile saha çalışmasında

SİYASET 07.12.2022, 14:18
İstanbul Beylikdüzü'nde Kaftancıoğlu, Başkan Çalık ile saha çalışmasında

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “80 Günde Devr-i Alem” saha çalışması programı kapsamında Beylikdüzü’nü ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) -CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “80 Günde Devr-i Alem” saha çalışması programı kapsamında Beylikdüzü’ne geldi.

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Kaftancıoğlu’na Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İl Başkan Yardımcıları Ufuk İnan veGökmen Güneş eşlik etti. İstanbul genelinde yürütülen öbek çalışması hakkında partililere bilgi veren Kaftancıoğlu daha sonra bir dizi ziyarette bulundu.

Kaftancıoğlu, Çalık ve Özer ilk olarak kadınlarla buluştu. İktidara geldiklerinde uygulayacakları Aile Destekleri Sigortası’nı anlatan Kaftancıoğlu, Çalık ve Özer, kadınlardan destek istedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin Milli Mücadele ruhunu ilçede yaşatmak için Sivas Kongresi’nin yapıldığı bina ile birebir aynı tasarlayarak inşa ettiği bina hakkında bilgi alan Kaftancıoğlu, Beylikdüzü Belediyesi ile derneklerin iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirtti.Beylikdüzü Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Dernekler Yerleşkesi’ne yapılan ziyaretin ardından esnafla bir araya gelindi.

Ziyaretlerin ardından Kaftancıoğlu, Çalık ve Özer gençlerle bir araya geldi. Gençlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, “Beylikdüzü’nün neredeyse bütün mahallerini gezdik. Sizlerle bir arada olmak hepimize iyi hissettiriyor. Gençlere akıl vermeyi seven bir siyasetçi değilim. Siyasal anlayışlarımızı bir kenara bırakalım. Bu ülkede gençlere parmak sallayan, akıl veren değil gençleri gerçekten dinleyen bir siyasal anlayış olacak. Bu konuda gücünüzü fark edin ve kendinize güvenin. Sizin geleceğinizin yolu inancınızdan ve mücadelenizden geçiyor. Sizin inancınız ve enerjiniz bizim deneyimimizle birleşecek.” diye konuştu.

Yaptıkları faaliyetlerde gençlerle ilgili projelere ağırlık verdiklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Ben gençlerin fikirlerini çok önemsiyorum. Sizin fikirleriniz bizlere yol gösterecek. Biz sizi duymaya gayret ediyoruz. Bize gelecek öneri ve fikirlerede her zaman kulak vereceğimizi unutmayın. Sizin fikirleriniz bizim hizmet anlayışımızı farklılaştırır.” dedi.

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