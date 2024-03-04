İstanbul Adalar’da BTP’ye büyük ilgi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş İstanbul’un Adalar ilçesini ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - BTP lideri Hüseyin Baş’ı BTP Adalar Belediye Başkan Adayı Serkan Güngör karşıladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyaret Heybeliada’dan başladı. Heyette BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz da yer aldı.

Hüseyin Baş Heybeliada’da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlardan destek istedi. Sıkıntılarını dile getiren esnaf, “Fiyatlar sabit kalsın maaşlar da artmasın, fiyatlar da artmasın. Biz ondan yanayız” dedi.

BTP lideri ile karşılaşan bir kadın ise, “Sizi çok takdir ediyorum. Atatürkçülüğünüze bayılıyorum ve sizi her yerden takip ediyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Bir başka vatandaş, “Rahmetli babanızı çok dinlerdim, beynime de kalbime de güzel hitap etti” derken bir diğeri de, “Rahmetli babanızı çok beğenirdim Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tam Atatürkçü bir insandı” ifadelerini kullandı.

BTP LİDERİ İLE VATANDAŞ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Gezi sırasında Hüseyin Baş ile bir esnaf arasında ise şu dikkat çekici diyalog geçti

Vatandaş: Babanız kalben desteklediğim tek insandı. Neden? İki Mustafa sizde var. Sebebi iki Mustafa; biri Peygamberimiz, birisi Atatürk’müz. Varlığınız daim olsun inşallah.

Hüseyin Baş: Aslında toplumun özeti. Bizi hep şöyle ayrıştırdılar; Atatürkçüler dine uzaktır, Müslümanlar Atatürk'e uzak!

Vatandaş: Rabbim Sadece iyi müminlere her şeyi gösterir. Bunu unutmayın! İlk ayetleri okumayınca öteki ilimleri de beceremezsiniz, tamam mı. Bu ikisini birleştiren bir Atatürk var bir de babanız vardı.

DİĞER PARTİLERİN STANTLARINI DA ZİYARET ETTİ

Diğer partilerin seçim stantlarını da ziyaret ederek başarılar dileyen Hüseyin Baş ve beraberindeki BTP heyetinin Adalar ziyareti Büyükada ile devam etti.

BTP ADALAR ADAYI SERKAN GÜNGÖR: ADALAR’DA GÜZEL SONUÇLAR ALACAĞIZ

Büyükada’da BTP İstanbul adaylarının tamamının katılımıyla toplantı düzenlendi. İlk konuşmayı BTP Adalar Belediye Başkan Adayı Serkan Güngör yaptı.

Güngör, “Genel Başkanımız bana çok büyük bir mücadele azmi verdi. Başta ülkemiz olmak üzere, başta yaşadığım İlçe olmak üzere gerçekten mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapmam gerektiğini bana gösterdi. Bundan sonra da Adaları almak yine çok değerli Cihan Erdoğanyılmaz başkanımın projeleriyle birlikte İstanbul'a bir damga vuracağız. Diğer ilçelerde de çok güzel sonuçlar alarak Bağımsız Türkiye Partisi'nin bu ülkede neler yapmak istediğini, nerelere gidilebileceğini hep birlikte göstereceğiz ve artık yeni bir kapıyı açmış, bu ülke için yeni bir umut olmuş olacağız” dedi.

“MİLLİ EKONOMİ MODELİ’NİN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

BTP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğanyılmaz da bir konuşma yaptı. Cihan Erdoğanyılmaz, “Bağımsız Türkiye Partisi Türkiye'nin her yerinde en fazla kadın ve genç aday gösteren parti olarak bir farkındalık yaratmak istiyor. Ülkenin sorunlarının çözülebileceğini, bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk nasıl bu karanlıktan bir Cumhuriyet kurdu, sanayi ve teknoloji devrimini gerçekleştirdi ise, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkardı ise biz de bugün aynı politikaları uygulayarak bunu başaracağız. Kurucu Genel Başkanımızın çok önemli eseri Milli Ekonomi Modeli’nin belediyecilik perspektifini, sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİR YERDE HEM ZENGİNLİK HEM YOKSULLUK ARTIYORSA ZENGİNLİĞİ İMTİYAZLI BİR GRUP ARASINDA PAY EDİYORDUR”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise konuşmasında, “Gezdik gördük, Türkiye'nin her yerinde ciddi bir yoksulluk var, ciddi bir ekonomik bozukluk var” dedi ve şöyle devam etti, “İnsanımız, esnaf para kazanamıyor, işçi kazandığı parayla geçinemiyor, memur aldığı parayla geçinemiyor, emekli zaten harçlık niyetine bir para alıyor. Böyle bir durum var ama tam bu ortamda kişi başı düşen milli gelirimiz 13 bin küsur dolar olarak açıklandı. Bu, kişi başı milli gelir değil de birkaç kişi başı milli gelir olabilir çünkü bizde öyle kişi başına düşen bir gelir yok! Bunun tek bir açıklaması olabilir; bir yerde zenginlik artıyor ve buna mukabil yoksulluk da artıyorsa bu, zenginliği imtiyazlı bir sınıfın kendi arasında pay ettiğinin, adaletin ortadan kalktığının ve insanların o zenginliğe rağmen yoksulluğa itildiğinin ispatıdır. Dolayısıyla bu hükümetin bir an evvel bu işlerden elini çektirerek ülkenin adil insanlar tarafından yönetilmeye ihtiyacı vardır.”

“AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE”

Türkiye’de mevcut iktidara alternatif olarak gösterilen siyasi yapılanmaların aynı yola hizmet ettiğini belirten Hüseyin Baş, “Hükümet tarafında ne kadar yolsuzluk varsa, ne kadar hesap vermemezlik, ne kadar şeffaflıktan uzaklık varsa bakıyoruz muhalefetin belediyelerinde de, parti içi işlerinde de aynı durumun varlığını görüyoruz. Dolayısıyla hani denir ya; al birini vur ötekine! Türk siyaseti al birini vur ötekine durumuyla resmen karşı karşıyadır.” dedi.

CHP’YE LÜTFÜ SAVAŞ ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında, “Ülkemizde ciddi bir liyakat sorunu olduğunu ifade eden Hüseyin Baş şunları söyledi, “Ülkede eğer liyakat değil de sadakat esasıyla iş yapılıyorsa o ülkede gelişme olamayacaktır. Bunu biz iktidar için söylüyoruz ama muhalefette de durum aynı. Örnek verelim; Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi mevcut belediye başkanını aday çıkardı. Mevcut belediye başkanının en belirgin özelliği ne? Hatay’da binlerce insanımızın altında mahsur kaldığı, yüzlerce insanımızın can verdiği binaları yapan bir müteahhidin ve bu tip müteahhit gruplarıyla çok yakın çalışan bir insan olması ve bunu kendisi de itiraf ediyor olması, kişinin öne çıkan özelliği bu. Bu durumda muhatap olan parti diyor ki; biz anket yaptık ve bu anketlerde en yüksek oy oranına O sahip olduğu için onu aday çıkardık. Siz o anketlerde o aday yüzde 100 oy alsa da O’nu çıkaramazsınız. Bu adalete sığmaz, liyakate sığmaz. Bir aday belirlenme sürecinde önemli olan şey adayın toplumdan oy alabilitesi değildir, adayın topluma katabileceği şeylerdir. Eğer bizler siyasiler olarak bu önemli özelliği bir kenara bırakıp, ‘biz oy alalım, partimizi bir menfaat yumağının tepesine oturtalım’ mantığıyla hareket edeceksek bu siyasetten bu ülkeye, bu vatandaşa hiçbir hayır gelmez.”

“BTP OLARAK LİYAKAT SAHİBİ ADAYLARLA YOLA ÇIKTIK”

Bağımsız Türkiye Partisi olarak liyakat sahibi adaylarla yola çıktıklarını belirten Hüseyin Baş, “İstanbul'un 39 ilçesinde ve Büyükşehirde ve Türkiye'nin bütün illerinde ve bütün ilçelerinde liyakat sahibi, eğer görevi devralabilirlerse halkı için, toplumu için en mükemmel hizmetleri yapabilecek adaylarımızla yola çıktık. Öncelikle Adalar’dan başlamak üzere bütün İstanbul'da ve dahi bütün Türkiye'de halkımızın desteğini bekliyoruz” dedi.