İstanbul'a yeni metro hattı açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB ve CHP'ye ağır eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Bu şehrin her gündemi bizim gündemimizdir" diyen Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. Teröre yönelik mesajlarda veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristleri aklama görevini CHP'nin üstlendiğini öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da yeni metro hattının açılış töreni yapıldı. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

7,4 kilometre uzunluğundaki yeni hattın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'a kazandırıldığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor" diyerek, "Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün olacak" dedi.

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve CHP'yi de eleştirdi.

https://youtu.be/P7-F9p8gu7o

ERDOĞAN'DAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ELEŞTİRİ

Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde, o zamandan bugüne "insanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığıyla her zaman milletimize hizmet etme derdinde olduklarını kaydetti.

"Muhalefet başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlıklarımız vasıtıyla vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. İstanbul'da sel oluyor, kar yağıyor, kriz yaşanıyor, bakanlarımızla anında olay yerindeyiz. İstanbul'un Belediye Başkanı nerede? Bodrum'da! Ama Erdoğan'ın bakanları nerede vakanın olduğu yerde" diye konuştu.

Konuşmasında partili gençlere ve kadınlara da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin önemine vurgu yaparak, "Aile kurumumuza yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacağız" dedi.

"MALUM PARTİ PKK'NIN UZANTISIDIR"

Terör örgütü kadınları kullandığını ifade eden Erdoğan, "Mersin'deki saldırı sivil bir saldırının örneği, malum parti PKK'nın uzantısı, terörde kadınları kullanıyor. Son saldırı, sinsi senaryonun en alçak örneğidir" dedi.

Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda teşvik edenin HDP olduğunu kaydeden Erdoğan, "Kamuoyunda aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Kimlere bu alçak oyunda roller verildiğini görüyorsunuz değil mi? Malesef bir türlü terör örgütünün güdümünden kurtulamayan HDP başrolü oynuyor. Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir" diye konuştu.