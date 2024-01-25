İstanbul'a 'Kurum'sal projelerini açıkladı... Murat Kurum: Yönümüz, canımız İstanbul olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı. Kurum, yönümüz, canımız İstanbul olacağını belirterek, 31 Mart akşamı İstanbul'da tarihi yeniden yazacaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, İstanbul'un gelecek 100 ylını belirleyecek, 2034'ün ve 2053'ün büyük adımlarını konuşacaklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyon Toplantısı'nda projelerini açıkladı.

İstanbul sevdalılarına “İstanbul Hepimizin” diyerek, bize destek veren herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında Kurum, çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacaklarının altını çizdi.

"Özverisizliği değil, özveriyi konuşacağız" diyen Murat Kurum, "Umutsuzluğu değil umudu konuşacağız. Bugün hep birlikte, Şimdi İstanbul zamanı diyeceğiz. Sadece İstanbul için, Sadece İstanbul’un yarınları için kutlu bir yola çıkacağız. Bugün hep birlikteyiz. Sanatçılarımızla, sporcularımızla beraberiz. Engelli kardeşlerimizle, gençlerimizle beraberiz. Bugün bu salondaki herkesle birlikte; ellerimizi İstanbul için birleştirdik, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu için heyecanla, coşkuyla bir araya geldik. İstanbul Vizyonu; ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişini sonlandıracak duruştur. Özen gösterilmemiş mahallelerin, sokakların özlediği vizyondur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur. Yediden yetmişe tüm İstanbulluların vizyonudur. Ben hepinize; bu şehr-i İstanbul’da yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlatacak olan “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” buluşmamıza; hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz diyorum" diye konuştu.

"AK Parti Belediyeciliği, 30 yıl önce bir yıldız olarak, ilk defa İstanbul’da parladı" diyen Murat Kurum, "Tıpkı Fatih’in İstanbul’u fethettiğinde gökte parlayan o yıldız gibiydi. İstanbul’un 1994’te başlayan bu parlak ilerleyişi, maalesef 2019’da talihsiz bir fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul; bir problemler yumağı haline geldi. İstanbul'da şu an bu şehrin insanlarını yoran büyük bir kaos ve karmaşa hakimdir. Ve bu karmaşa, bugün bu şehri tamamen sarmış durumdadır. Ama İstanbul, çaresiz değil. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; insanı merkeze alan yepyeni bir yönetim yaklaşımını, siz İstanbulluların hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

İstanbul trafiğini rahatlatacak, iki büyük hamle daha yapacaklarının altını çizen Kurum, İstanbul trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacaklarını söyledi.

"İki yakada 6 yeni lojistik merkezi kuracağız" diyen Kurum, "Bu iki proje ile, kent içi trafiğinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Planlı bir dağıtım modeliyle şehir içi ulaşımında seyahat süresini yüzde 20 düşüreceğiz" dedi.

“DENİZ ULAŞIMINA 3 YENİ HAT EKLEYECEĞİZ”

Dünyada çok az şehir İstanbul gibi eşsiz bir coğrafyaya, ortasından geçen bir denize sahip olmasına rağmen mevcut yönetim deniz ulaşımını teşvik edecek, geliştirecek adımlar atmadığını öne süren Kurum, "Biz deniz ulaşımı konusunda, çok etkili modellerle çalışacağız. Beylikdüzü’nden sırasıyla Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Eminönü, Kabataş, Beşiktaş gibi; Anadolu Yakası’nda da Maltepe Sahili’nden benzer şekilde oluşturulacak mini iskeleler kuracağız. Özellikle sabah-akşam iş saatlerinde verilecek hızlı ve sık seferlerle hizmeti arttıracağız. Deniz ulaşımının payını, bu çalışmalarla tam 2 kat arttıracağız. Deniz ulaşımına 3 yeni hat ekleyeceğiz. İstinye-Yenikapı, Çubuklu-Yenikapı, Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projelerimizle de karayoluna alternatif ulaşım imkânlarını güçlendireceğiz" diye konuştu.

“600 BİN KONUTUMUZUN ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR”

15 gündür sahada olduklarının vurgulayan Kurum, İstanbulluların gündemi deprem ve dönüşüm olduğunu söyledi.

"Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afetlere bir İstanbul vaad ediyoruz" diyen Kurum, "Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. 2019 yerel seçimlerinden önce; “deprem seferberliği ilan ediyoruz” denmişti. “İstanbul’u 5 yılda depreme hazırlayacağız” denmişti. “Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz” hedefi konulmuştu. “15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz” vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5’ini bile yapamamaktır. Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler" diye konuştu.

“İSTANBUL DİJİTAL İKİZİ İLE TÜM AFET SÜRECİNİ YÖNETECEĞİZ”

İstanbul’umuzda merkezi Afet Risk Yönetimi Sistemini hayata geçireceklerini kaydeden Kurum, İstanbul’un her yerinde yapacağımız tüm toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet vereceklerini vurguladı.

Çocukların İstanbul’unda; İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarımıza beslenme desteği vereceklerini kaydeden Kurum, ilköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacaklarını ve okulların hijyenik ve güvenli olacağını kaydetti. Hiçbir öğrencinin anne – baba - kardeş hasreti çekmeyeceğini belirten Kurum, memleketine giden öğrencilerin yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını ödeyeceklerinin sözünü verdi.

"İSTANBUL'DA TARİH YENİDEN YAZILACAK"

Kurum, yönümüz, canımız İstanbul olacağını belirterek, 31 Mart akşamı İstanbul'da tarihi yeniden yazacaklarını söyledi. 31 Mart akşamı sosyal medya belediyeciliği biterek, gerçek belediyeciliğin başlayacağını belirten Kurum, "1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un semalarında bereket, kardeşlik, huzur rüzgarları esecek. İstanbul'daki Fetret dönemini bitirerek, yeniden yükselişi ve şahlanışını yeniden canlandıracağız" dedi.

Yaklaşık iki saat süren sunumu sonunda Kurum, "Sadece İstanbul' şarkısıyla basına partili yöneticiler ve başkan adaylarıyla birlikte toplu fotoğraf verdi.