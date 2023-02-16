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İsmet Büyükataman: Altılı Masa ortakları “Devlet yok” algısı oluşturuyor

SİYASET 16.02.2023, 10:23
İsmet Büyükataman: Altılı Masa ortakları “Devlet yok” algısı oluşturuyor

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Türkiye tek vücut olmuş felaketin yaralarını sarmaya çalışırken Altılı Masa ortakları da enkazların üzerinde siyaset yapmaktan ve toplumu kutuplaştırıcı açıklamalardan geri durmayarak ‘Devlet yok’ algısını oluşturmaya çalışmışlardır” dedi.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen depremlerle sarsıldık. Ülkemizin son yüzyılda yaşadığı en büyük depremlerin ilk anından itibaren başta AFAD, TSK, Jandarma, Polis Arama Kurtarma personelleri olmak üzere devletimizin tüm görevlileri afet bölgesine sevk edildi.

Olumsuz hava şartlarına ve depremin yıkıcılığına rağmen yurdun dört bir yanından gönüllüler de deprem bölgesine koştu. Türk milleti ve devleti tam bir seferberlik hali içerisinde depremin yaralarını sarmak için çalışmaya başladı.

Depremin ilk günü Sayın Genel Başkanımızın talimatları ile MHP heyeti de deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak ve aziz milletimizin yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere görevlendirildi.

İlk günden bu yana MHP heyetinin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmaların yanında, yine Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı deprem bölgelerine koşmuş; hem enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak için arama kurtarma faaliyetlerine katılmış hem de bölgeye yardımların ulaşması ve dağıtılması konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

Devletimiz ve milletimiz asrın felaketinin yaralarını sarmak için olağanüstü bir fedakârlık ve gayretle çalışmalarını sürdürürken FETÖ tarafından yönlendirilen bir takım yayın organları devletimizi hedef almaya ve milletimizi bölmeye yönelik bir iftira kampanyası başlatmıştır.

Türkiye tek vücut olmuş felaketin yaralarını sarmaya çalışırken Altılı Masa ortakları da enkazların üzerinde siyaset yapmaktan ve toplumu kutuplaştırıcı açıklamalardan geri durmayarak “Devlet Yok.” algısını oluşturmaya çalışmışlardır.

İnsanlar enkaz altında kurtarılmayı beklerken Kılıçdaroğlu, “İktidarla hizaya gelmem.” diyerek şov yapmış ve çok geçmeden Diyarbakır’da Pervin Buldan ile beraber açıklama yaparak HDP ile aynı hizaya gelmiştir.

İP Genel Başkanı Meral Akşener ise “Bugün bu karmaşanın temel problemi tek adam sistemidir." sözleriyle bozguncu kervana dâhil olmuştur.

Altılı Masa milletimizin yardımına koşmak, çözüm üretmek, yardım etmek yerine iftira kampanyalarıyla enkazların üzerinde ellerini ovuşturarak oy hesabı yapmış ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir.

CHP Grup Başkanvekili, “Devlet Nerede?” sorusuyla yaptıkları algı oyunlarını bozan Sayın Genel Başkanımızı hadsizce hedef almıştır.

Türkiye düşmanlarına DEVA, Türk milletine BELA olmaya ant içmiş olan Ali Babacan ise FETÖ’cülerin yalanları üzerinden Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye iftira atmaktan çekinmemiştir.

Ülkücü Hareket en başından beri tüm imkânlarıyla sahada vatandaşlarımızın derdine derman olmak için ter dökerken Zillet Masası ve Ali Babacan insanlarımızın acılarını sömürerek oy devşirmeye niyetlenecek kadar alçalmıştır.

Devletimiz askeri, polisi, sağlık görevlisi, arama kurtarma ekipleri, madencisi, itfaiyecisi ile sahada mücadele ederken hiçbir işe yaramayan algıcı laf ebeleri iftiralarla Devletimize saldırarak çalışmaları aksatmaya yeltenmişlerdir.

Sosyal medya şovmenlerinin yalan haberleri arama kurtarma çalışmalarını aksatmış, insanlarımızın canına mâl olacak boyutlara ulaşmıştır.

Enkaz altında canı pahasına mücadele veren kahraman ekiplerimizin emekleri sosyal medya şovmenlerine kurban edilmeye çalışılmıştır.

Acılarımız üzerinden oy devşirmeye, fitne çıkarmaya, toplumu kutuplaştırmaya, kahramanlarımızın emeklerini heba etmeye çalışan Zillet paydaşları şunu iyi bilmelidir:

Türk milleti, her şart altında bir ve beraberdir. Son olarak yaşadığımız büyük felaketin ardından omuz omuza tam bir seferberlik halinde deprem bölgelerine koşması da bunun en güzel örneklerindendir.

Milliyetçi Hareket Partisi de ilk andan itibaren olduğu gibi devletimizin kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde deprem bölgelerine koşmaya, vatandaşlarımızla tek yürek olup yaralarını sarmaya devam edecektir.

Sosyal medya şarlatanlarını, emek hırsızlarını, toplumu bölüp enkaz altından oy çıkarmaya çalışan siyasileri aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine en güzel cevabı büyük Türk milleti verecektir.”

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