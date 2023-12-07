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İpsala MHP’ye 25 yeni üye kayıt yaptırdı
SİYASET 07.12.2023, 10:26
Edirne İpsala'da MHP İlçe Başkanlığı'na gelen 25 kişi yeni üye başvurusu yaparak partiye üye oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP İpsala Belediye Başkan aday adayı Aybike Şimşek, partiye yeni kayıt yaptıran üyelerle bir araya gelerek kendilerine üyeliklerinin hayırlı olmasını diledi.
Şimşek,”Akşam partimize toplu olarak katılan 25 üyemizle birlikteydim. İpsala’da partimize katılımların yoğunlaşması ve bizleri umut olarak görmeleri heyecan ve inancımızı daha da arttırıyor. İnşallah İpsala’mızın kalbi MHP’de atacak" dedi.
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