İpsala'da MHP'li Şimşek: Aday adaylığım babamın bana vasiyeti

Edirne'de MHP'den İpsala Belediye Başkan aday adayı olan Av. Aybike Şimşek, İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’e, seçim çalışmaları ile ilgili özel açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -2019 yılında babası Dr. Gürsel Şimşek’in kendisine “Seni bir gün İpsala Belediye Başkanı olarak görmek istiyorum” dediğini belirten MHP İpsala Belediye Başkan aday adayı Av. Aybike Şimşek, kendisinin bugün bu sözleri babasının vasiyeti olarak gördüğünü söyledi.

MHP’den İpsala Belediye Başkan Aday adayı olmasının rahmetli babasının kendisine söylediği sözler üzerine olduğunu ifade eden Şimşek, “Ben Hukuk Fakültesi okuduğum yıllarda babam bana 2019 yılında okulumu bitirince İpsala Belediye Başkanı olmam konusunda telkinde bulundu. Bugün aslında ben babamın bana söylediği bu söylemin ardından onun bu söylemini vefatı nedeniyle bir vasiyet olarak kabul ettim ve vasiyetini yerine getirmek için İpsala Belediye Başkan Aday adayı oldum. Umuyorum ki babam da hayatta olsa ve bugünleri görse çok mutlu olurdu. Ben de onun bu vasiyetini en iyi şekilde adaylığım kesinleşirse İpsala Belediye Başkanı olarak yerine getirmeye çalışacağım. Bunu başarabilmek için de elimden gelenin çok çok daha fazlasını yapacağım" diye konuştu.

Şimşek, aday adaylığını açıklamasının ardından, İpsala’da ziyaretlerini sürdürdüğünü ve halkla iç içe olduğunu belirterek, bu süreci İpsalalıları dinleyerek ve onları not alarak İpsala sorunlarından oluşan bir dosya hazırlığı içinde olduğunu kaydederek, İpsalalıların gösterdiği ilginin kendisine büyük destek olduğunu söyledi.