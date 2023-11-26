İpsala'da Aybike Şimşek öğretmenleri unutmadı

2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde MHP’den İpsala Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Aybike Şimşek, seçim çalışmalarını son hızla sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP İpsala Belediye Başkan adayı adayı Aybike Şimşek, MHP İlçe Başkanı Mehmet Özçiftçi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan’ı ziyaret etti. Şimşek, ayrıca mahalle mahalle gezerek, kahvehane ve esnafı ziyaretlerini de sürdürerek onların hal ve hatırlarını sorarak aday olduğu takdirde kendine destek olmalarını istedi. Şimşek ziyaretlerinde ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İpsala’daki okulları da ziyaret ederek, öğretmenlerin günlerini de çiçeklerle kutladı.

İpsala MHP Belediye Başkan aday adayı Aybike Şimşek, ilçede herkese ulaşacağını belirterek, "Sıkmadık el bırakmayacağım, ziyaretlerim vatandaşta memnunluk oluşturuyor. Trakya'da rol model olacağım" dedi.