İnegöl Belediyesi’nin performansına meclisten tam not

Bursa'da İnegöl Belediyesi Ekim ayı meclisi 2. Oturumunda “2024 Yılı Performans Programı” görüşüldü. Tüm üyelerin onayı ile Performans Programı oy birliği ile kabul edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Ekim ayı başında yaptığı meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2024 Yılı Performans Programı, 2024 Yılı Bütçe Tasarısı, 2024 Yılı Ücret Tarifesi Taslağı ve 2023 Mali Yılı Ek Bütçe, 16 Ekim Pazartesi günü 14.30’da yapılan 2. Oturumda yeniden meclisin gündemine geldi.

MECLİS ÜYELERİNDEN PERFORMANSA TAM NOT

2023 yılı 9. olağan meclisinin ikinci birleşiminde, 4 gündem maddesi görüşüldü. Birinci maddede “2024 Yılı Performans Programı” masaya yatırıldı. AK Partili Meclis Üyesi ve aynı zamanda Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Kemal Kaya, performans programına ilişkin detayları açıkladı. Performans programı, yapılan bilgilendirmenin ardından AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP’nin tüm meclis üyelerinin oluruyla, oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin ikinci maddesinde ise Mali Hizmetler Müdürlüğü 2023 yılı ek bütçe konusu görüşüldü. Belediye Başkanı Alper Taban, “Bildiğiniz gibi 683 milyon gibi bir bütçemiz vardı. İlave olarak 420 milyonluk ek bütçe oluşturuyoruz. Bununla beraber yılın kalan döneminde bütçemizi kullanmış olacağız. Burada hem gider hem gelir anlamında bütçe oluşturuluyor. İnşallah hedefe varmak nasip olur” dedi. Ek bütçe, CHP ve İyi Partili üyelerin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclisin üçüncü maddesinde de Mali Hizmetler Müdürlüğü 2024 Yılı Ücret Tarifesi Taslağı masaya yatırıldı. Bu madde de tüm üyelerin onayı ile oy birliği ile kabul edildi.

2024 YILI BÜTÇESİ 1 MİLYAR 199 MİLYON 98 BİN TL

Son maddede ise 2024 Yılı ve İzleyen 2 Yılın Gelir ve Gider Tahminlerini Gösteren Bütçe Tasarısı görüşüldü. Başkan Taban konuya ilişkin “Arkadaşlarımız bütçe tasarısını, gelir ve gider tahminlerini çalıştılar ve önümüze getirdiler. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Bir milyarın üzerine çıkmış bir bütçeden bahsediyoruz. Bu kaynakların vatandaşlarımıza güzel hizmetler olarak dönmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu. Bu çalışmayla İnegöl Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 1 milyar 199 milyon 98 bin olarak öngörülürken, bütçe tasarısı da oy birliği ile kabul edildi.