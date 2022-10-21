İnce, seçim startını Bursa Yenişehir'den verecek

Memleket Partisi Bursa Yenişehir İlçe Başkanı Mesut Şeker, partisinin Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçim startını 15 Kasım'da Yenişehir'de yapacağı mitingle vereceğini açıkladı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Memleket Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Mesut Şeker, "Genel Başkan'ımız Sayın Muharrem İnce geçen hafta ilçemizi ziyaretinde genel seçim startını Yenişehir'den vermek istediğini belirtmişti. Biz de kendisi ve Genel Merkez yöneticileriyle yaptığımız istişareler sonucu 15 Kasım 2022 Salı günü ilçemizde Büyük Bursa Mitingi'ni yapma kararı alındı" dedi.

Memleket Partisi Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Can da, Büyük Bursa Mitingi'nin tarihinin ve yerinin belli olduğunu ifade etti. Can, mitingle ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde şekilleneceğini sözlerine ekledi.