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İnce iş birliği kapıları kapattı... Memleket'in 13 adayı belli oldu

SİYASET 26.01.2024, 17:21
İnce iş birliği kapıları kapattı... Memleket'in 13 adayı belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine kapıları kapattı. İnce, partisinin İstanbul dahil, seçime girebileceği bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarını çıkaracağını belirterek 13 adayını açıkladı. İnce, adaylardan tek isteklerinin 'depreme dirençli kentlerin oluşturulmasını' istedi.ANKARA (İGFA) - Muharrem İnce'nin genel başkanlığındaki Memleket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik stratejisini açıkladı.

Konuşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun telefonlarına yanıt vermediği iddialarının doğru olmadığını açıklayarak başlayan İnce, CHP’nin “başkalaştığını” savunan ve “Ayrı dünyaların insanlarıyız” dedi.

Kürt sorunu konusunda İmamoğlu ve Özel’in “parti hafızasını bilmediğini” söyleyen İnce, “Çünkü yoklar. Gençlik kolunda yoklar, ilçe yönetiminde yoklar, il başkanlığında yoklar. 1989'daki yerel seçim başarısından sonra 1991’de genel seçimde nasıl rezil olduğumuzu bu arkadaşlarım hatırlamıyor. CHP’nin o günkü HEP'le iş birliğinden sonra 89 başarısının 91’de nasıl dip yaptığını bu arkadaşlarım bilmiyor. Özgür Bey de bilmiyor, Ekrem Bey de bilmiyor.” diye konuştu.

Özel’in “Bu ülkede herkes eşittir, Kürtler daha az az eşittir” sözlerine de gönderme yapan İnce, “Hiç kimse küçük eşit değildir. Herkes eşit bu ülkede. Herkes ayaz yemiştir. 12 Eylül günlerinde Diyarbakır Hapishanesi'nde Kürtler ayaz yemiştir. Mamak’ta ülkücüler ayaz yemiştir” dedi.

HALUK ÖZDOĞAN, MEMLEKET PARTİSİ ADAYI

Memleket Partisi olarak “kısıtlı imkanlarla” seçime girebilecekleri her yerde, kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıklayan Muharrem İnce, toplantıda yerel seçimlere ilişkin yol haritasını açıkladı.

Muharrem İnce, CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Özdoğan’ın partiye katılım rozetini de takması sonrasında Özdoğan’ın Tarsus belediye başkan adayı olduğunu duyurdu.

13 yerde Memleket Partisi'nin adaylarını da açıklayan İnce, İstanbul’da eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen dahil 3 üç aday adayının olduğunu, adaylarını gelecek hafta açıklayabileceklerini söyledi.

İnce’nin açıkladığı 13 belediye başkan adayları şöyle:

    Eskişehir: Salih Eskici
    Sakarya: Ali Sarı
    Bilecik: Hüseyin Korkman
    Yalova: Fatih Elönü
    Mersin Tarsus: Haluk Bozdoğan
    Ankara Şereflikoçhisar: Mahmut Celal Ünsal
    Artvin Kemalpaşa: Yekta Faik Yılmaz
    Aydın Nazilli: Ali Çetinkaya
    Bilecik Bozüyük: Talat Halefoğlu
    Eskişehir: İnönü Hamdi Tosunoğlu
    İzmir Bayındır:Mimar Ali Erişen
    İzmir Tire: Nihat Koç     Samsun Canik: Furkan Güler

Adayların tanıtımı sonrasında Memleket Partisi olarak adaylardan tek istekleri olduğunu söyleyen İnce, "Adaylardan bağış istemiyoruz partiye. İş'te istemiyoruz çocuklar. Adaylardan tek istediğimiz depreme dirençli kentler istiyoruz" diye konuştu.

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