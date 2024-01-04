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İnce'den 'Özel' hayırlı olsun

SİYASET 04.01.2024, 13:40
İnce'den 'Özel' hayırlı olsun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. İki lider görüşmesi ardından kameraların geçti. Yargıya yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidarın psikolojik üstünlükle seçimlere girdiğini iddia etti.ANKARA (İGFA) - CHP'de yaklaşık bir saat süren Özgür Özel-Muharrem İnce görüşmesinin ardından iki isim kameraların karşısına geçti. Görüşmede memleket meselelerini konuştuklarını ifade eden Özgür Özel, önümüzdeki süreçte diyalog halinde olmaya karar verdiklerini ifade etti.

CHP BUGÜN ADAY AÇIKLAMASI YAPMAYACAK

Bugün gerçekleşecek MYK ve PM toplantılarının ardından yeni adaylar açıklanmasının beklendiğini ancak Yargıtay’ın Can Atalay kararının ardından gündemlerinin değiştiğini ifade eden Özel, bugün yapılması planlanan aday gündemli toplantının önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi.

'YARGI İKTİDARIN SOPASI OLMUŞ DURUMDA'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i tebrik etmek için ziyaret ettiklerini belirtti. İnce, görüşmede seçim sürecine ilişkin kaygılarını dile getirdiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, tıbbiyesi, mülkiyesi, harbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının olmadığı bir yerde, yargının düzgün işlemediği bir yerde ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değil.” ‘YARGI AKLINI BAŞINA ALMALIDIR’

“Türkiye’de yargı aklını başına almalıdır. Yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir” diyen İnce, “Bugün dolar 30 TL olmuşsa, euro 35 TL’ye doğru gidiyorsa bunun birinci sorumlusu ekonomistler değil yargıçlardır, savcılardır, siyasetçilerdir” diye konuştu.
Son yaşanan seçimde iktidarın hem cumhurbaşkanlığını hem meclis çoğunluğunu ele geçirdiğini hatırlatan İnce, iktidarın psikolojik üstünlükle seçimlere girdiğini söyledi ve “Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. Bu konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, nasıl bir topyekün mücadele edilir; bu konuda görüşlerimizi kendisiyle bunları paylaştık” diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı. İmamoğlu da İnce'nin desteğine ilişkin, "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim" açıklamasını yapmıştı.

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