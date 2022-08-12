İnce: Anket firmalarını gezdiğim yerlere davet ediyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gemlik’te coşkuyla karşılandı. İnce, Gemlik ziyaretinde sahilde vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çekildi. Vatandaşların yoğun bir ilgisiyle karşılaşan İnce, gazetecilere de bazı açıklamalarda bulundu.

"ANKET FİRMALARINI GEZDİĞİM YERLERE DAVET EDİYORUM"

Memleket PArtisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Anket firmalarıyla bir problemimiz var adımızı bile söylemiyorlar, sakalımız olmadığı için dinlemiyorlar. Sizden bir rica da bulunayım

belki sizi dinlerler. Gezdiğim yerlere davet ediyorum onları, ayrıca otobüse gelsinler; sokakları görsünler, yazdıkları ve yazmadıkları anketler onların dediği gibimiymiş görsünler. Sizler de görüyorsunuz önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sürprizi Memleket Partisi olduğunu adım gibi görüyorum sokaklarda” dedi.

Armutlu ziyareti sonrasında Gemlik’i bir daha ziyaret edeceğini ve ilçe binasının açılışını yapacağını belirten Genel Başkan İnce, vatandaşların ve partililerin büyük ilgisi eşliğinde Gemlik’ten uğurlandı.