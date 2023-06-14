İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Çankaya'da görüştü

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde görüştü.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi sonrasında basın mensuplarına el sallayan başkanlar, farklı araçlarla tesisten ayrıldı.