İmamoğlu: Taş; bize değil, Millet'e!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Konya’da mitingde konuşuyor.KONYA (İGFA) - Dünkü Erzurum mitinginde otobüsüne yapılan taşlı saldırıya değinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bize taş atılmadı. Millete taş atıldı” dedi.

“İyilik kazanacak” diyen Başkan İmamoğlu, kendisini izlemeye gelen bir seçmenin elindeki, “Onlar taş atsın biz gül ile cevap vereceğiz” yazılı pankartı dillendirdi ve “Herkes kendine yakışanı yapar” yorumunda bulundu.

İmamoğlu, konuşmasında miting alanında bir vatandaşın yazdığı pankartı okudu. Pankartta "Onlar taş atsın, biz gül ile cevap vereceğiz!" yazdığını ifade eden İmamoğlu, "Herkes kendine yakışanı yapar! Aldatanı da aldatılanı da biz iyileştirmeye geliyoruz. Kötülükleri yenmeye, iyilikleri bu memlekete kazandırmaya geliyoruz. İyilik kazanacak!" diyerek bu memlekette her daim iyiliğin kazandığını söyledi.

Dün Erzurum'da yaşanan güvenlik zaafiyetine atıfta bulunan İmamoğlu, Konya'daki süreci hazırlayan emniyet görevlisi ve mülki amirlerine, idarecilere teşekkür ederek, ailelerine selamlarını gönderdi. Erzurum'da yaşanan olaylarda Erzurumlu vatandaşların olmadığını belirten İmamoğlu, o zaafiyetin yaşanmasına neden olan Erzurum Valisi ile Emniyet Müdürünü hedef aldı.

https://youtu.be/S5pyqMcAdzE