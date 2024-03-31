İmamoğlu'ndan oy ve sandık çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandıkların kapanmasına az bir süre kala İstanbulluları oy sayım sürecini sükunet ve dikkatle takip etmeye davet etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbullular'a oy ve sandık çağrısı yaptı.

Sandıkların saat 17.00 itibariyle kapanacağını anımsatan Başkan İmamoğlu, paylaşımında, "Tüm vatandaşlarımızı sandığa gitmeye, gitmeyenleri ikna etmeye, sonrasında da oy sayım sürecini sükunet ve dikkatle takip etmeye davet ediyorum. Birlikte güzel bir demokrasi şölenine imza atalım" çağrısında bulundu.

https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1774406134868082697